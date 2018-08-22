В Самарской области пройдет фестиваль военно-патриотической песни «Память»

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24 августа в 17.00 на Мастрюковских озерах (ж/д станция «Платворма им. Валерия Грушина») состоится торжественное открытие фестиваля военно-патриотической песни «Память».Мероприятие проводится в целях объединения и укрепления войскового сотрудничества ветеранских организаций и их единомышленников, а так же патриотического воспитания молодежи, укрепления неразрывной связи поколений и претворению в жизнь Президентской программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».В рамках проекта «Память» на фестивале соберутся те, кто гордится героической историей своей Родины, кому небезразлично патриотическое воспитание граждан и молодежи.Фестиваль пройдет в период с 23 по 26 августа 2018 года.Организаторами фестиваля являются Самарская региональная общественная организация ветеранов боевых действий «Контингент» и Самарская областная общественная организация инвалидов войны и военной травмы - «Поволжье»Фото pixabay.com