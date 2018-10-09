В Самаре в Волгаре изображением орла украсили многоэтажку
9 октября 2018 10:57
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На многоэтажке в Волгаре закончили рисовать гигантского орла. На груди у птицы сердце - это нацпарк "Самарская лука". Работали над граффити уличные художники из Челябинска.
- Изображение уже закончено, очень красиво, издалека видно. Мы рады, что выбрали такую для нашего района природную тематику, - делятся местные жители впечатлениями.
Сам орел получился бирюзового цвета, а своими крыльями он как будто обнимает пейзаж "заволжья".
Это не первое граффити, украсившее стены самарских домов. К ЧМ 2018 появилось много изображений футбольной тематики, на доме около ракеты нарисовали девочку с фотоаппаратом, а на торце здания на ул. Победы появился маяк. Кстати, графиити на пр. Ленина - дело рук того же Александра Слимова, который стал рисовать орла, пишет "КП в Самаре".
Фото Евгения Васина.
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