Суд Ленинского района за последнюю самарскую мундиальную неделю оштрафовал 4 футбольных фанатов
10 июля 2018 10:12
124
В первую неделю мундиаля — с 14 по 22 июня 2018 года среди болельщиков в Самаре выявлено всего одно административное нарушение по статье о пропаганде экстремизма, которое рассматривалось Ленинским районным судом. Виновник — его персональные данные не разглашаются — оштрафован на 1 тысячу рублей.
За неделю с 22 по 29 июня среди футбольных фанатов также выявили одно административное нарушение, квалифицированное как мелкое хулиганство. Фигурант — гражданин РФ — оштрафован на 500 руб. Дело опять рассматривал Ленинский райсуд.
И вот финал мундиаля дал сразу 4 «административки», которые рассматривал тот же суд первой инстанции. Как рассказала «СО «ОНЛАЙН» помощник председателя Самарского областного суда Татьяна Грачева, за неделю с 29 июля 2018 года зафиксировано 3 нарушения по статье «Мелкое хулиганство», штраф за каждое составил 500 руб. Один футбольный фанат привлечен по статье «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением представителю власти», его оштрафовали на 1000 рублей.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
10 июля 2018 13:54
Водителям и пешеходам нужно быть внимательней на дорогах. Социум
43
10 июля 2018 12:19
Рыбину поймали в Нефтегорском районе. Социум
105
10 июля 2018 10:21
Судебные приставы региона подсчитали, сколько запрещенных предметов было выложено из карманов и сумок. Социум
120
Здравоохранение
9 июля 2018 17:20
Бесплатный и удобный способ диагностики по достоинству оценили многие отдыхающие и прошли обследование в мобильной лаборатории. Здравоохранение
277
9 июля 2018 16:56
Мобильный комплекс создан на основе многосекционного изотермического фургона автомобиля КАМАЗ, оснащен системами жизнеобеспечения, необходимой... Здравоохранение
283
9 июля 2018 16:42
Он оснащён современными диализными аппаратами для пациентов с почечной недостаточностью. Здравоохранение
347
Новости медицины
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
241
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
249
8 мая 2018 16:24Выбор роддома
Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка. Новости медицины
246
Туризм
9 июля 2018 13:28
Компании переходят под франшизы крупных брендов, которые не считаются проблемными. Туризм
301
9 июля 2018 13:22
Время в пути составляет 51 час 09 минут. Туризм
486
9 июля 2018 12:42
Обвал одного из старейших российских операторов произошел в самый разгар туристического сезона. Туризм
256
Образование
9 июля 2018 11:06
Научные коллективы под руководством Антона Еремина и Евгения Александрова – победители престижных конкурсов. Образование
214
6 июля 2018 14:59
В понедельник, 9 июля в 12:30 в Самарском университете состоится лекция лауреата Нобелевской премии по химии, профессора Стэнфордского университета,... Образование
316
5 июля 2018 16:31
Это касается как снимков, полученных с космических спутников, так и цифровых документов, и фотографий для глянца. Образование
280
Культура
9 июля 2018 18:15
Ведущая актриса театра «Современник», в кино она почти не играла главных ролей, но всех её героинь зрители помнят и любят. Культура
225
9 июля 2018 11:23
Гостей ждут с 13 по 15 июля. Культура
276
5 июля 2018 13:03
Мероприятие состоится 6 июля в 13-00. Культура
298
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
806
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1082
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1056
Видео
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
163
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
412
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
1938
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2357
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
909
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
1038
Фоторепортажи
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
801
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2517
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1579
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2764
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
209
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
567
Мероприятия