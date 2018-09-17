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Новости /  Общество /  Социум  

Самарский завод «Строммашина» запустил акцию «Приведи друга»

17 сентября 2018 09:53
149
Самарский завод «Строммашина» запустил акцию «Приведи друга»
Работникам завода предлагается направить резюме своих друзей в заводской отдел кадров.

Самарский завод «Строммашина» запустил необычную акцию — «Приведи друга» Работникам завода предлагается направить резюме своих друзей в заводской отдел кадров. Если приятеля примут, и тот проработает определенный период времени, пригласивший его получает премию, пишет СО ОНЛАЙН.


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Комментарии



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