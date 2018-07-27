Самарские активисты ОНФ провели мониторинг организации отдыха детей в летних лагерях
27 июля 2018 11:28
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Эксперты Общероссийского народного фронта провели мониторинг организации отдыха детей в летних лагерях Самарской области. Общественники посетили государственные, муниципальные и частные лагеря отдыха и оздоровительный лагерь санаторного типа.
Сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский напомнил, что эксперты ежегодно с 2015 г. посещают детские лагеря и проверяют безопасность детского отдыха, соответствие санитарным нормам, состояние игрового оборудования, наличие условий для пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья, реализацию программ дополнительного образования, финансовое обеспечение лагерей и направляют свои предложения в профильные ведомства.
Так, рекомендации экспертов ОНФ 2017 г. по ремонту ограждения в лагере «Волжский Артек» в целях обеспечения безопасности отдыха детей были выполнены, весной 2018 г. в лагере построен новый кирпичный забор.
Частные лагеря «Надежда» и «Салют» имеют хорошую материальную базу, медицинское обслуживание и качественное разнообразное питание, однако территория и корпуса не оборудованы доступной средой в соответствии с современными требованиями.
«Мы понимаем, что возводились корпуса во многих лагерях в то время, когда общество не предъявляло таких требований по доступной среде, как теперь. Но сегодня эксперты Народного фронта считают целесообразным, чтобы при проведении ремонта и реконструкции действующих лагерей по крайней мере один из жилых корпусов, а также места общего пользования, как и территория в целом, оборудовались пандусами и удобными съездами. Из всех лагерей, где побывали общественники в этом году, только «Волжский Артек» имеет возможность принять детей с ограничениями движения», – уточнил Покровский.
По-прежнему остро стоит вопрос обеспечения медицинскими кадрами в летних лагерях, поэтому эксперты ОНФ предлагают министерству здравоохранения рассмотреть возможность введения сезонных командировок врачей для работы в летний оздоровительный сезон в качестве пилотной региональной практики.
Тревогу экспертов ОНФ вызывает ежегодное увеличение числа недействующих лагерей. По данным министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, в текущем году не открылись 16 лагерей. По сравнению с прошлым годом этот список пополнили лагеря «Костер» и «Россия» из-за несоответствия требованиям санитарных норм и безопасности. Это означает, что для 3,6 тыс. детей сократилась возможность отдохнуть за городом на природе. Две трети закрывшихся лагерей находятся в частной собственности.
Одним из способов изменения ситуации общественники считают внесение изменений в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», предусматривающих невозможность проведения частным собственником реконструкции, изменения вида деятельности или ликвидации объекта детского отдыха без предварительной экспертной оценки последствий принимаемого решения.
«Анализируя причины закрытия летних детских лагерей, эксперты ОНФ пришли к мнению, что как самостоятельный этот бизнес частному собственнику не выгоден. Наиболее успешно работают частные лагеря, которые являются частью социальной инфраструктуры крупного предприятия. В этой связи эксперты Народного фронта считают, что государственное стимулирование предприятий к сохранению социальной инфраструктуры, а также появление у предприятий среднего и крупного бизнеса своих частных баз отдыха, работающих как детский лагерь в летнее время, следует поощрять», – считает член регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин.
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