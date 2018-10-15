Поездка в Казахстан заставила жительницу Самарской области оплатить долг

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В отделе судебных приставов Безенчукского района Самарской области в отношении гражданки М. было возбуждено сразу 3 исполнительных производства за неуплату налогов и сборов на общую сумму 33 тысячи рублей. Работниками Службы было установлено, что должница совершала незначительные выплат, но полностью погасить задолженность не торопилась.Судебными приставами-исполнителями гражданка М. была вызвана в отдел, где должнице объяснили, что в случае непогашения долга принадлежащее ей имущество будет арестовано. Также женщине было вручено постановление об ограничении на выезд из Российской Федерации в соответствии со ст. 67 Федерального закона №229 ФЗ «Об исполнительном производстве».Гражданку М. примененная мера заставила задуматься. Оказалось, что она часто ездила к родственникам в Казахстан. Не желая нарушать «традицию», должница оплатила задолженность в полном объеме и предоставила квитанции в отдел судебных приставов. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением. Ограничение на право выезда из Российской федерации было снято.