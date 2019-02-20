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Анализ ситуации в секторе аренды жилой недвижимости Самары в январе 2019 года проводился СОФЖИ на основании 1406 уникальных предложений, размещенных в открытых источниках.Наиболее представленными на рынке аренды жилой недвижимости Самары остаются однокомнатные квартиры (51,8%). При этом наибольшее количество предложений приходится на квартиры в кирпичных домах «улучшенной» планировки – 71,2%.По административным районам наибольшее количество предложений к аренде представлено в Октябрьском районе – 25,7%.Максимальная средняя арендная плата в январе 2019 года у трехкомнатных кирпичных «улучшенок» - 33 494 руб./мес., минимальная у однокомнатных «малосемеек» - 11 640 руб./мес.При этом средняя цена предложения по городу составила 19831 рублей/мес.: 1-ком. квартиры – 15564 рублей/мес.; 2-ком. – 21739 рубля/мес., 3-ком. – 30290 рублей/мес.Фото: pixabay.com