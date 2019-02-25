Молодежь Сызрани встретится с Сергеем Бурцевым

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В Доме молодежных организаций Сызрани (ул. Победы, 68А) 28 февраля в 10:30 пройдет встреча федерального проекта «Диалог на равных». На ней заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев расскажет о возможностях для молодежи региона и ответит на вопросы.Тема встречи: «Большие лидеры малых городов». Спикер расскажет о возможностях, которые сегодня существуют у молодежи региона, об основных платформах развития для молодых людей. А также поделится своим опыт участия во всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России», в котором он стал финалистом. Самой важной и интересной частью встречи станут вопросы молодых жителей Сызрани.В 2019 году в городах и районах Самарской области запланированы встречи молодежи с заместителем министра образования и науки Самарской области - руководителем департамента по делам молодежи Сергеем Бурцевым. Встреча в Сызрани вторая. Первая прошла 22 января в Новокуйбышевске.«Диалог на равных» - проект Федерального агентства по делам молодежи, в Самарской области его реализацией занимается департамент по делам молодежи министерства образования и науки.В проекте принимают участие известные люди, эксперты из различных областей жизни, которые в свободном диалоге общаются с молодыми людьми. В нашем регионе уже прошли встречи с Дмитрием Азаровым, Губернатором Самарской области, Вячеславом Воловым, пятикратным доктором наук, Дмитрием Колчиным, чемпионом Высшей лиги КВН, капитаном команды КВН «СОК» и другими.Регистрация для участников ведется на портале АИС «Молодежь России» https://myrosmol.ru/event/23830