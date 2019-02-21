Дмитрий Азаров провёл встречу с начальником Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям генерал-майором Вадимом Митрейкиным

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Губернаторпровёл встречу с начальником Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям генерал-майором, сообщает Департамент информполитики региона.Вадим Митрейкин назначен Указом Президента в январе.Ранее служил в Приморском крае, на Северо-Западных рубежах, границе с Казахстаном.«Желаю вам успехов в работе и хочу отметить, что всегда Правительство Самарской области традиционно находилось в тесном контакте, взаимодействии, взаимовыручке с ФСБ и Пограничным управлением. Рассчитываю, что такая работа будет строиться и впредь», - сказал Дмитрий Азаров.