Бойцы самарского ОМОН оказали содействие в проведении областной военно-спортивной игры

114

Сотрудники ОМОН (г. Самара) Управления Росгвардии по Самарской области обеспечили проведение областной военно-спортивной игры "Штурм", которая была посвящена 100-летию военной разведки.В мероприятии приняли участие 22 военно-патриотических объединения из Самары, Отрадного, Жигулевска, Новокуйбышевска, Тольятти, Сызрани и Чапаевска.Бойцы ОМОН организовали и провели кульминационное задание полуфинального этапа состязаний. Воспитанникам военно-спортивных клубов, вооруженным системой «лазертаг» (идентичной по своим массогабаритным характеристикам современным образцам стрелкового оружия) предстояло проникнуть в подвал, освободить «заложников» и найти тайник. Бойцы Росгвардии должны были помешать ребятам выполнить поставленные задачи.Несмотря на двукратный численный перевес (шесть против трех), специальную экипировку (ее тоже предоставили росгвардейцы) юношеский задор и огромное желание победить, полноценно преодолеть данный этап смогли лишь три команды будущих защитников Родины из шестнадцати. Остальные были условно "уничтожены". При этом бойцы ОМОН не просто противостояли курсантам клубов. В ходе противостояния возникали моменты, когда сотрудники Росгвардии помогали штурмующим дельными советами и добрыми словами.«Военно-спортивная игра «Штурм» проводится в Самарской области с 2010 года.