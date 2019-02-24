Арбитражный суд Самарской области возглавит специалист из Саратова

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Стало известно имя нового председателя Арбитражного суда Самарской области, пишет 63.ру. Его рекомендовали на пост представители Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).— Вакантную должность займет зампредседателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда из Саратова Сергей Каплин, — пояснили в ВККС.Сергей Каплин начинал свою карьеру в Самаре, но потом перешёл в суд в Саратов. Его стаж составляет 17 лет.Кресло председателя регионального арбитража пустует с осени прошлого года. Предыдущий глава суда Александр Ефанов возглавил Шестой кассационный суд. Правда, пока здание ещё не готово к работе. Строительство планируют закончить в этом году.

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