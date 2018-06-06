7 июня на железнодорожном переезде Куйбышевской магистрали пройдет акция «Внимание, переезд!»

Международный день безопасности на переездах отмечают железнодорожные организации более чем 40 стран мира. В рамках акции железнодорожники совместно с ГИБДД проведут разъяснительные беседы и инструктажи для водителей, распространят буклеты, памятки и автомобильные сувениры.Кроме того, участники акции смогут ознакомиться с современным комплексом фото-видеофиксации нарушений, который установлен на железнодорожном переезде. Камера на железнодорожном переезде делает фото общего плана, снимок автомобиля на фоне светофора и дорожной разметки, а также фотофрагмент номера машины. Устройство фиксирует въезд на переезд при загоревшемся красном сигнале светофора, при закрывающемся шлагбауме, а также остановку и стоянку на переезде. Каждое правонарушение на железнодорожном переезде автоматически попадает в единую базу ГИБДД.Игнорируя запрещающие сигналы светофоров на переезде водители рискуют своей жизнью, жизнями пассажиров автомобиля, поезда и работников железнодорожного транспорта. Куйбышевская железная дорога призывает водителей соблюдать правила дорожного движения на железнодорожных переездах.Отметим, что с начала 2018 года на переездах КбшЖД произошло 6 ДТП (2 на территории Самарской области) и один вне переезда. Все ДТП допущены по вине водителей автотранспорта. В границах Куйбышевской железной дороги обслуживается 633 железнодорожных переезда. Устройствами автоматической светофорной сигнализации оборудовано 522 переезда (или 82%). На 463 переездах уложен резинокордовый настил. В целях улучшения технического состояния переездов, обеспечения безопасности движения поездов из 196 переездов с дежурным работником 128 переездов оборудовано устройствами заграждения переезда (УЗП), что составляет 65% от общего количества переездов с дежурным работником. В 2018 году запланировано капитально отремонтировать три переезда, сообщает КбшЖД.