Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 19 февраля, 14:22
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -10 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/02:
USD 66.25
-0.45
EUR 74.91
-0.34
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

15 и 16 февраля в Самарской области на дороги вышли 76 участников "Ночного патруля"

19 февраля 2019 10:17
101
15 и 16 февраля в Самарской области на дороги вышли 76 участников
Выявлены два водителя, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Задокументированы семь фактов иных правонарушений.

Так, ночью 16 февраля сотрудникам роты №6 полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре от активистов «Ночного патруля» была передана информация о том, что по Академическому переулку следует автомобиль «Шевроле Нива», водитель которого, предположительно, находится в состоянии опьянения. Полицейские остановили указанное транспортное средство напротив дома № 2 в Академическом переулке. У 39-летнего водителя имелись признаки алкогольного опьянения, и ему было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался. В ходе проверки личности нарушителя было установлено, что с 1997 года он привлекался к ответственности за нарушение ПДД 40 раз. В отношении водителя собран административный материал, который направлен для принятия мер по подведомственности в Мировой суд Советского района. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
19 февраля 2019  13:32
В День защитника отечества в Самаре состоится митинг против мусорной реформы
В День защитника отечества в Самаре состоится митинг против мусорной реформы
Он пройдет в Куйбышевском районе города. Социум
63
19 февраля 2019  13:18
В Вооруженных силах России для покупки жилья по военной ипотеке выдано 100 000-е свидетельство
В Вооруженных силах России для покупки жилья по военной ипотеке выдано 100 000-е свидетельство
Торжественная церемония вручения свидетельства прошла в Самарской области. Социум
75
19 февраля 2019  13:02
Больше половины путешественников никогда не заходили в вагон-ресторан
Больше половины путешественников никогда не заходили в вагон-ресторан
При этом 9% идут туда, когда путешествуют без своей еды. Социум
81
Весь список

Здравоохранение
18 февраля 2019  18:39
В областном минздраве обсудили вопросы льготного лекарственного обеспечения.
Региональный минздрав устанавливает обратную связь с пациентами
В областном минздраве обсудили вопросы льготного лекарственного обеспечения. Здравоохранение
294
18 февраля 2019  12:00
В России зафиксирован рост смертности от болезней органов пищеварения Об этом заявил Минздрав.
В России зафиксирован рост смертности от болезней органов пищеварения
Об этом заявил Минздрав. Здравоохранение
1783
16 февраля 2019  21:23
Замминистра уточнила, что в настоящее время спектр медицинских показаний к абортам сужен до минимума.
Минздрав выступил против запрета абортов в России
Замминистра уточнила, что в настоящее время спектр медицинских показаний к абортам сужен до минимума.  Здравоохранение
447
Весь список
Новости медицины
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
213
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
472
4 января 2019  17:11
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
 При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
388
Весь список
Туризм
17 февраля 2019  10:42
С 17 февраля вступает в силу соглашение об отмене виз между Россией и ОАЭ Новые правила распространяются на туристов.
С 17 февраля вступает в силу соглашение об отмене виз между Россией и ОАЭ
Новые правила распространяются на туристов.  Туризм
469
15 февраля 2019  13:13
Самарцы - в топ-10 по числу туристов и тратам на отдых в Крыму
Самарцы - в топ-10 по числу туристов и тратам на отдых в Крыму
Самый продолжительный летний отдых в Крыму бронируют туристы из Санкт-Петербурга и Архангельска. Туризм
317
15 февраля 2019  09:24
Япония рассматривает вопрос об отмене виз для россиян Система предусматривает безвизовое посещение страны сроком не более 90 дней.
Япония рассматривает вопрос об отмене виз для россиян
Система предусматривает безвизовое посещение страны сроком не более 90 дней.  Туризм
258
Весь список
Образование
18 февраля 2019  18:56
В течение двух недель ее слушатели будут изучать современные компьютерные технологии конструирования микро и наноспутников, проектирования электронных систем, анализа космических миссий.
Молодые ученые из 22 стран хотят изучать наноспутниковые технологии в Самарском университете
В течение двух недель ее слушатели будут изучать современные компьютерные технологии конструирования микро и наноспутников, проектирования электронных систем,... Образование
237
18 февраля 2019  17:47
В научной встрече приняли участие около 200 школьников.
Самарский политех провел сессию областной программы «Взлет»
В научной встрече приняли участие около 200 школьников.  Образование
238
16 февраля 2019  12:55
В Самаре предложили изменить правила приёма детей в первые классы школ
В Самаре предложили изменить правила приёма детей в первые классы школ
Речь идёт о приоритетности зачисления в учебное заведение. Образование
713
Весь список

Культура
19 февраля 2019  12:10
В Самаре состоится новая встреча-презентация в рамках проекта «Книжный сомелье» Она пройдет в областной юношеской библиотеке.
В Самаре состоится новая встреча-презентация в рамках проекта «Книжный сомелье»
Она пройдет в областной юношеской библиотеке. Культура
80
18 февраля 2019  15:00
Спектакль «Старший сын» будет показан в рамках конкурсной программы 29 мая 2019 года.
Спектакль «Старший сын» театра-студии «Грань» примет участие в Фестивале театров малых городов России
Спектакль «Старший сын» будет показан в рамках конкурсной программы 29 мая 2019 года.  Культура
260
18 февраля 2019  09:59
Самарцев приглашают на выставку фотонатюрморта «Весь мир – театр! Внимание на экспериментальную сцену!»
Самарцев приглашают на выставку фотонатюрморта «Весь мир – театр! Внимание на экспериментальную сцену!»
Она состоится в галерее «Новое пространство». Культура
223
Весь список
Мода
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
382
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
828
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
836
Весь список


Видео
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
863
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
661
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
605
1 февраля 2019  10:21
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
Они провисели так полчаса.
Происшествия
729
28 января 2019  11:31
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии.
Здравоохранение
971
27 января 2019  11:07
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
Происшествия
1193
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2376
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
2093
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2369
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2760
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2938
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
4245
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится новая встреча-презентация в рамках проекта «Книжный сомелье»
В Самаре отметили Международный день военного спорта
Самарский политех провел сессию областной программы «Взлет»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные