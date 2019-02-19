15 и 16 февраля в Самарской области на дороги вышли 76 участников "Ночного патруля"

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Задокументированы семь фактов иных правонарушений.Так, ночью 16 февраля сотрудникам роты №6 полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре от активистов «Ночного патруля» была передана информация о том, что по Академическому переулку следует автомобиль «Шевроле Нива», водитель которого, предположительно, находится в состоянии опьянения. Полицейские остановили указанное транспортное средство напротив дома № 2 в Академическом переулке. У 39-летнего водителя имелись признаки алкогольного опьянения, и ему было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался. В ходе проверки личности нарушителя было установлено, что с 1997 года он привлекался к ответственности за нарушение ПДД 40 раз. В отношении водителя собран административный материал, который направлен для принятия мер по подведомственности в Мировой суд Советского района. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.