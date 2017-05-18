1000 детей помогут в проведении матчей Кубка Конфедераций FIFA 2017

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Перед каждым из 16 матчей двух недельного турнира 62 юных поклонника футбола будут выносить флаги FIFA и национальные флаги команд-участниц, выводить игроков на поле. Для них это уникальная возможность оказаться рядом со своими кумирами и принять непосредственное участие в грандиозном футбольном празднике.Дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет будут выбраны спонсорами Детско-юношеской программы: Coca-Cola, Макдоналдс, adidas и Kia. Они будут выбраны различными способами: среди юных футболистов, победителей конкурсов и воспитанников детских домов в четырех городах-организаторах, сообщает пресс-служба облправительства.