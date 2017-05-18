1000 детей помогут в проведении матчей Кубка Конфедераций FIFA 2017

Я нашел ошибку
Главные новости: 
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 21 человек личного состава и 6 единиц техники.
В Самаре на Молодогвардейской загорелись полы в квартире
По инициативе прокурора организация оштрафована на 200 000 рублей.
В Самаре ООО «АКБ Еврофинанс СА» оштрафовано за нарушение порядка выдачи потребительских займов
Он разместил в интернете материал, который содержит обоснование деятельности международных террористических организаций «Исламское Государство Ирака и Шама» и «Аль-Каида» (запрещенных на территории Российской Федерации).
В Самарской области молодой человек, проживающий в РФ без регистрации, подозревается в публичном оправдании терроризма
В нее вошли 38 представителей из Самарского государственного медицинского университета, Самарского государственного экономического университета, Тольяттинского государственного университета, Самарского государственного социально-педагогического университета и Международного института рынка.
Делегация Самарской области принимает участие в юбилейном фестивале «Российская студенческая весна»
«Луч-С» - это система для хранения и обработки медицинских данных.
Инновационная работка СамГМУ «Луч-С» готова ко включению в Росреестр отечественного ПО
Архитекторы предложили использовать при оформлении кровли современные прозрачные материалы белого и серебряного цветов.
В Самаре обсудили цветовое оформление купола «Самара-Арены»
В отношении 58 – летней правонарушительницы полицейские составили административные протоколы.
В Сызрани продавец торговала спиртным втайне от владельцев магазина
Депутат Милеев посоветовал мэрии Самары не
На заседании СГД разгорелся конфликт между депутатом Милеевым и первым заммэра Самары Василенко
сегодня  Пятница, 19 мая, 01:10
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +14 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/05:
USD 57.47
0.73
EUR 64
1.04
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

1000 детей помогут в проведении матчей Кубка Конфедераций FIFA 2017

18 мая 2017 21:50
93
Перед каждым из 16 матчей двух недельного турнира 62 юных поклонника футбола будут выносить флаги FIFA и национальные флаги команд-участниц, выводить игроков на поле.
Благодаря Детско-юношеской программе FIFA почти 1000 детей и подростков сыграют важную роль в проведении Кубка Конфедераций FIFA 2017 в России.

Перед каждым из 16 матчей двух недельного турнира 62 юных поклонника футбола будут выносить флаги FIFA и национальные флаги команд-участниц, выводить игроков на поле. Для них это уникальная возможность оказаться рядом со своими кумирами и принять непосредственное участие в грандиозном футбольном празднике.

Дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет будут выбраны спонсорами Детско-юношеской программы: Coca-Cola, Макдоналдс, adidas и Kia. Они будут выбраны различными способами: среди юных футболистов, победителей конкурсов и воспитанников детских домов в четырех городах-организаторах, сообщает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
18 мая 2017  23:44
В нее вошли 38 представителей из Самарского государственного медицинского университета, Самарского государственного экономического университета, Тольяттинского государственного университета, Самарского государственного социально-педагогического университета и Международного института рынка.
Делегация Самарской области принимает участие в юбилейном фестивале «Российская студенческая весна»
В нее вошли 38 представителей из Самарского государственного медицинского университета, Самарского государственного экономического университета,... Социум
67
18 мая 2017  23:24
Архитекторы предложили использовать при оформлении кровли современные прозрачные материалы белого и серебряного цветов.
В Самаре обсудили цветовое оформление купола «Самара-Арены»
Архитекторы предложили использовать при оформлении кровли современные прозрачные материалы белого и серебряного цветов.  Социум
143
18 мая 2017  21:50
Перед каждым из 16 матчей двух недельного турнира 62 юных поклонника футбола будут выносить флаги FIFA и национальные флаги команд-участниц, выводить игроков на поле.
1000 детей помогут в проведении матчей Кубка Конфедераций FIFA 2017
Перед каждым из 16 матчей двух недельного турнира 62 юных поклонника футбола будут выносить флаги FIFA и национальные флаги команд-участниц, выводить игроков на... Социум
92
Весь список

Здравоохранение
18 мая 2017  23:32
«Луч-С» - это система для хранения и обработки медицинских данных.
Инновационная работка СамГМУ «Луч-С» готова ко включению в Росреестр отечественного ПО
«Луч-С» - это система для хранения и обработки медицинских данных.   Здравоохранение
80
18 мая 2017  12:35
Машины скорой помощи хотят оснастить видеосвязью
Машины скорой помощи хотят оснастить видеосвязью
Эксперты отмечают, что нововведения помогут избежать спорных моментов в работе бригады. Здравоохранение
130
17 мая 2017  14:55
Они проведут акцию, посвященную Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа.
В Самаре специалисты областного СПИД-центра бесплатно протестируют на ВИЧ всех желающих
Они проведут акцию, посвященную Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа.  Здравоохранение
229
Весь список

Туризм
11 мая 2017  13:38
Жители Самарской области на майские праздники предпочли зарубежные курорты
Жители Самарской области на майские праздники предпочли зарубежные курорты
Больше всего улетели в Турцию. Туризм
182
8 мая 2017  11:22
Установят возрастную планку для альпинистов, покоряющих Эверест
Установят возрастную планку для альпинистов, покоряющих Эверест
Причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста. Туризм
337
2 мая 2017  11:29
Российские отели, сдавая номера через иностранный сервис, обязаны самостоятельно уплачивать «налог на Google»
Российские отели, сдавая номера через иностранный сервис, обязаны самостоятельно уплачивать «налог на Google»
Это приведет к повышению цен на гостиничные номера, считают эксперты. Туризм
300
Весь список
Образование
18 мая 2017  20:53
Такое заявление сделала министр образования и науки России Ольга Васильева.
В 2020 году ЕГЭ по истории станет обязательным наряду с русским языком и математикой
Такое заявление сделала министр образования и науки России Ольга Васильева.  Образование
109
17 мая 2017  09:42
Самарцев приглашают к участию в фотоконкурсе «МОДА И ДРЕСС-КОДЫ» ЕГо оргагизует Альянс Франсез.
Самарцев приглашают к участию в фотоконкурсе «МОДА И ДРЕСС-КОДЫ»
Его организует Альянс Франсез. Образование
141
16 мая 2017  14:59
Российскому университету впервые доверено право провести мероприятие Управления ООН по вопросам космического пространства.
Самарский университет примет космический практикум ООН по вопросам космического пространства
Российскому университету впервые доверено право провести мероприятие Управления ООН по вопросам космического пространства.   Образование
197
Весь список

Культура
18 мая 2017  17:52
В программе концерта – арии, романсы и песни русских и зарубежных композиторов.
На Малой сцене Самарского театра оперы и балета состоится творческий вечер Зураба Базоркина
В программе концерта – арии, романсы и песни русских и зарубежных композиторов.  Культура
138
18 мая 2017  10:41
В Детской картинной галерее в Самаре пройдет Ночь музеев
В Детской картинной галерее в Самаре пройдет Ночь музеев
Мероприятие состоится 20 мая. Культура
249
18 мая 2017  10:14
В Самаре состоится большой мордовский фестиваль
В Самаре состоится большой мордовский фестиваль
Мероприятие пройдет в сквере на пересечении улиц Победы, Калинина и Воронежской. Культура
212
Весь список
Мода
1 мая 2017  10:42
Кожаный мужской рюкзак – тренд в любое время
Кожаный мужской рюкзак – тренд в любое время
 В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
152
16 апреля 2017  11:48
Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
 Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
375
13 апреля 2017  18:32
Lebel Cosmetics – профессиональная косметика для ваших волос
Lebel Cosmetics – профессиональная косметика для ваших волос
 Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы.  Мода
244
Весь список


Видео
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
527
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1165
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1326
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1508
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2809
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1679
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1481
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1114
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
630
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1017
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2262
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3280
Весь список

Мероприятия
На Малой сцене Самарского театра оперы и балета состоится творческий вечер Зураба Базоркина
На стадионе «Динамо» в Самаре пройдет фестиваль «Готов к труду и обороне»
В Самарской области отметят 95-летие пионерской организации
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре ООО «АКБ Еврофинанс СА» оштрафовано за нарушение порядка выдачи потребительских займов

18

В Самарской области молодой человек, проживающий в РФ без регистрации, подозревается в публичном оправдании терроризма

6

В Самаре состоится региональный гала-концерт окружного конкурса детского творчества «Звезды детства»

5
за неделю

МЧС предупреждает: В Самарской области ожидаются заморозки

3667

Самарская область потеряла даже низкую устойчивость

2925

В Ставропольском районе на месте столкновения двух ВАЗовских автомобилей работали спасатели

2245
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда