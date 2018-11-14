9 чемпионов мира приняли участие в чемпионате ВС РФ по гиревому спорту в Самарской области

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В Самарской области завершился чемпионат Вооружённых сил Российской Федерации по гиревому спорту. За первое место боролись 9 чемпионом мира и 5 чемпионов Европы, а всего в соревнованиях приняли участие 120 спортсменов в составе 10 сборных команд, представляющих военные округа, рода и виды войск.Состязания проходили в спорткомплексе Центрального спортивного клуба армии в поселке Рощинский. Мужчины состязались в 5 весовых категориях, женщины – в двух. Спортсмены выполняли упражнения в различных дисциплинах, таких как толчок по длинному циклу и классическое двоеборье. Всего было разыграно 13 комплектов наград.Звездные чемпионы и определили итог соревнований. Первое место заняла сборная команда Центрального военного округа, в состав которой входили 4 чемпиона мира. Второе и третье места заняли команды Военно-космических сил и Восточного военного округа, соответственно, сообщает пресс-служба ЦВО.