80 часов на обязательных работах проведет житель Самарской области за уклонение об уплаты алиментов

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В отделе судебных приставов Большечерниговского района Самарской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментных платежей с гражданина. Мужчина был обязан судом выплачивать ¼ часть всех видов заработка в пользу несовершеннолетнего ребенка.Судебные приставы — исполнители неоднократно предупреждали должника о привлечении его к административной ответственности, применяли к нему комплекс мер, направленный на взыскание задолженности, в том числе и арест имущества. Однако мужчина продолжал уклоняться от уплаты алиментов. Работники службы судебных прситавов направились в суд для привлечения гражданина к ответственности. Должник был признан виновным в совершении административного правонарушения, ему было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 80 часов.В случае, если гражданин и дальше будет уклоняться от своих родительских обязательств, ему грозит уголовная, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года.Фото pixabay.com