Воспитателям Самарской области в среднем готовы платить чуть больше 20 тысяч рублей
27 сентября 2018 11:51
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Ко Дню воспитателя (27 августа) аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter выяснили, насколько в Самарской области востребованы подобные специалисты, и сколько им готовы платить работодатели.
По сравнению с прошлым годом количество предложений для воспитателей на рынке труда Самарской области от работодателей выросло в 2 раза, число соискателей - в 2,5 раза. Предпочтительными городами для трудоустройства помимо Самары для воспитателей области стали Тольятти, Жигулевск, Новокуйбышевск. Треть соискателей отметили, что готовы переехать в эти регионы.
Кто хотел бы работать воспитателем? Чуть больше половины кандидатов в возрасте 18-30 лет, 30% отмечают знание английского языка. 98% представителей профессии – женщины. Интересный факт, что основная часть соискателей либо с большим опытом работы (40%), либо наоборот без опыта (30%). Работодателям преимущественно требуются сотрудники с опытом от 1 года до 3 лет и готовые к полной занятости.
Зарплатные ожидания воспитателей области – 20 тысяч рублей. Работодатели в среднем готовы платить на тысячу рублей больше. При этом среднее предложение по рынку труда Самарской области – 37 026 рублей.
Больше половины соискателей указывают наличие высшего образования. 10% - выпускники Поволжской государственной социально-гуманитарной академии.
«Что касается требований со стороны работодателей, то за последние годы они немного изменились. Если раньше акцент был на профильном образовании и опыте работы, то сейчас большое внимание уделяется и дополнительным навыкам соискателей. Например, умению поддержать эмоциональное благополучие ребёнка и сформировать культуру безопасного образа жизни», - комментирует Альбина Султанова, директор Казанского филиала HeadHunter.
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