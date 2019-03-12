59% жителей Самарской области уверены, что смогли бы приспособиться к жизни без интернета
12 марта 2019 11:59
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Служба исследований HeadHunter выяснила, на сколько соискатели Самарской области зависимы от Интернета и для чего чаще всего они используют Всемирную паутину.
Только 8% соискателей Самарской области, принявших участие в опросе, утверждают, что их работа или учёба вообще не зависят от подключения к интернету. Выше всего этот показатель среди представителей рабочих специальностей (38%) и транспортной сферы (20%). 40% респондентов Самарской области уверяют, что без интернета они не смогут работать/учиться.
84% соискателей используют интернет в личных целях несколько раз в день. Какими устройствами чаще всего пользуются жители Самарской области? 73% соискателей вообще не используют планшеты для выхода в интернет, стационарные компьютеры не используют 36% соискателей. Ноутбук не используют 28%, и лишь 3% не используют для интернета телефон. При этом телефон, по результатам опроса, – самое популярное устройства для использования интернета в личных целях.
Чаще всего соискатели используют интернет в личных целях, чтобы проверить почту (87%), обновить соцсети (77%), почитать новости/книги (74%), пообщаться в мессенджерах (71%). Совершают покупки в интернете 61% соискателей, а вот играют в онлайн-игры лишь 34% соискателей.
В рейтинге соцсетей участников опроса оказались: ВКонтакте (90%), Инстаграм (61%), Фэйсбук (24%), Одноклассники (15%), Твиттер (10%). Что касается мессенджеров, то самым популярным оказался Вотсапп (86%), вторым по доле использующих его соискателей – Телеграм — им пользуются половина опрошенных соискателей. При этом большинство респондентов заявили, что их производительность никак не изменится, если они перестанут использовать интернет для отвлечения от рабочих задач. Но 69% соискателей Самарской области всё же уверены, что периодически нужно отдыхать от интернета и на время ограничивать для себя доступ к нему.
Больше половины жителей Самарской области уверяют, что в их компаниях нет запрета или ограничения на использование интернета. 42% отмечают, что запрет в том или ином виде всё же есть (в том числе формальный запрет, выговор, блокировка некоторых сайтов на рабочих устройствах). Наиболее лояльно к использованию интернета в личных целях относятся в сферах искусства, развлечения, масс-медиа и в отрасли гостеприимства (туризм, гостиницы, рестораны). Запреты чаще всего встречаются в банковской сфере и на производстве.
23% соискателей Самарской области считают, что отсутствие интернета мало бы изменило их жизнь, либо не изменило в принципе. 14% соискателей уверены, что отсутствие возможности пользоваться интернетом полностью изменило бы жизнь. Большинство же соискателей (59%) заявили, что отсутствие такой возможности существенно бы изменило их жизнь, но они смогли бы приспособиться.
Фото: pixabay.com
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