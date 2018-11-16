200 волонтеров-медиков ПФО соберутся на Форум в Казани

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Форум продлится с 16 по 18 ноября. Одна их ключевых тем - «Бизнес. Общество. Государство – партнерство во имя благих дел».Волонтеров научат основам проектного менеджмента, психологии взаимоотношений, работе со спонсорами и меценатами. Векторы развития волонтерства в сфере здравоохранения будут сформированы на стратсессии «ПФО – 2020». Следующий Форум пройдет в феврале 2019 года в Краснодаре, сообщает Департамент информационной политики региона.