10% сотрудников продлят праздничные дни на 8 Марта дополнительным отпуском
7 марта 2019 10:44
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Каждый десятый сотрудник продлит праздничные дни на 8 Марта дополнительным отпуском
10% работников присоединят отпуска и отгулы к праздничному и последующим выходным дням на 8 Марта, чтобы отдохнуть чуть дольше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 россиян, имеющих работу.
1 из 10 сотрудников продлит 8 Марта отгулами или отпуском. 63% будут отдыхать только положенные 3 дня. 11% пока не определились с решением. 16% работают по сменному графику.
Старшее поколение чуть чаще молодежи берет отпуска и отгулы в преддверии или сразу после 8 Марта: 11% среди россиян старше 45 лет и 7% среди тех, кому еще не исполнилось 25 лет. Респонденты с зарплатой менее 25000 руб. реже берут отпуска и отгулы под 8 Марта по сравнению с опрошенными с более высоким доходом: 7% против 12% среди россиян с зарплатой 35000—45000 руб.
Фото: pixabay.com
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