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Новости /  Общество /  Социум  

86% самарских работников в качестве мотивации для хорошей работы назвали деньги

6 февраля 2018 13:00
128
86% самарских работников в качестве мотивации для хорошей работы назвали деньги
Такие данные приводит служба исследований сервиса HeadHunter.

Специалисты ресурса HeadHunter провели опрос сотрудников компаний Самарской области и выяснили, что больше всего мотивирует их работать, а что мешает настроиться на рабочий лад.

Как оказалось, помимо денежного вознаграждения, для работников местных компаний вдохновляющим на работу фактором являются и интересные задачи, которые перед ними ставит работодатель. На третьем месте – ощутимая перспектива карьерного роста. Также для многих респондентов не последнюю роль играет признание их профессионализма и похвала. Примечательно, что перспектива потерять работу является мотивирующим фактором лишь для 5% опрошенных.

А вот мешает исполнению своих рабочих обязанностей по мнению 58% опрошенных "нездоровая" атмосфера в коллективе. Помимо этого многие респонденты заявили, что испытывают негативные эмоции, когда не понимают, для чего выполняют ту или иную задачу.
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Комментарии



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