27-29 июля пройдет первая в Самаре IT-конференция под открытым небом - 404 CAMP
28 июня 2018 17:30
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С 2008 до 2014 года в Самаре проходил 404 Fest, который начинался как профильная конференция для Web-разработчиков Поволжья и за несколько лет вырос до IT-события всероссийского масштаба. Он собирал разработчиков, блогеров, дизайнеров, сотрудников медиа и многих других специалистов, так или иначе связанных с интернетом. В 2015 году организаторы фестиваля взяли перерыв, чтобы переосмыслить мероприятие.
Сейчас самарские IT-компании вместе с Правительством Самарской области и Департаментом информационных технологий и связи решили провести под брендом «404» серию мероприятий, чтобы объединить IT-сообщество Поволжья. Решение о проведении мероприятия принято в ходе встреч руководителей IT-компаний и главы Самарской области Дмитрия Азарова. Это первая IT-конференция подобного
формата в регионе. Она рассчитана на всех, кто работает или планирует работать в IT-сфере, независимо от компаний, опыта или специализации. Организаторы 404 Fest одобрили использование созданного ими бренда. Первое из запланированных мероприятий — опен-эйр 404 CAMP, который организует компания Haulmont при поддержке областного правительства.
За профессиональное развитие на 404 CAMP отвечают доклады от ведущих разработчиков и тимлидов из различных городов России. Нет никаких ограничений по темам — будут представлены и разнообразные технологии, и близкие к IT вопросы. Каждый найдет для себя что-то интересное, независимо от опыта и специальности. Активный отдых обеспечат множество площадок с развлечениями — футбол, волейбол, байдарки, йога, мастер-класс по танцам и многое другое. Любителей спорта ждет мини-спартакиада. Прямо на территории кемпинг-парка есть пляж, там же будет прокат катамаранов, гидроциклов и sup-бордов. По вечерам участников 404 CAMP ждет живая
музыка — выступление группы «Шнурки» (официальный трибьют группировки «Ленинград») и диджей-сеты.
Мероприятие пройдет в кемпинг-парке Volga Discovery в поселке Прибрежный. На территории есть парковка. На протяжении мероприятия из Самары до лагеря и обратно будут ходить бесплатные автобусы.
Участники 404 CAMP смогут жить в палаточном лагере в двух минутах от главной площадки фестиваля или арендовать место в домике на базе отдыха «Калинка». На месте палатки выдавать не будут, их нужно будет привезти с собой.
На территории кемпинг-парка будут работать туалеты, душевые кабины, точки для зарядки гаджетов. За еду будут отвечать партнеры конференции, которые откроют точки питания с блюдами на любой вкус, в том числе, для вегетарианцев.
Продажа билетов на 404 CAMP https://haulmont.timepad.ru/event/742707/
Сайт фестиваля http://www.404camp.ru/
Социальные сети:
Вконтакте https://vk.com/event167447367
Facebook https://www.facebook.com/events/389353644901167/
Instagram https://www.instagram.com/404camp/
Telegram https://t.me/it404camp
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