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Новости /  Общество /  Социум  

404fest вновь состоится в Самаре

1 октября 2018 10:09
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404fest вновь состоится в Самаре
Два дня подряд лучшие веб-умы России будут делиться друг с другом успешными практиками, технологиями, новостями.

6 - 7 октября 2018 года в Самаре в отеле «Холидей Инн» в восьмой раз состоится фестиваль 404fest - главное событие в IT-индустрии всего Рунета.
Два дня подряд лучшие веб-умы России будут делиться друг с другом успешными практиками, технологиями, новостями. Дизайн и маркетинг, организация работы в команде и веб-технологии, мобильные приложения и стартапы — все самое актуальное и полезное будет обсуждаться в Самаре. Помимо лекций и докладов участников фестиваля ожидают площадки неформального общения.
Организаторами фестиваля являются компании «Турбомилк» и «Меркури Девелопмент» при поддержке Правительства Самарской области. Фестиваль 404 впервые прошел в Самаре в 2008 году и тогда назывался «404: фестиваль не найден». Именно по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в этом году было решено возродить фестиваль в Самаре после нескольких лет перерыва. Главным организатором фестиваля все эти годы выступает Денис Кортунов, в настоящее время являющийся общественным советником Губернатора Самарской области.

Лекции будут проходить по нескольким тематическим секциям одновременными потоками, а участники сами выберут, какие именно из них стоит посетить. На площадке 404fest выступят более полусотни спикеров в таких секциях, как «Фронтенд и бэкенд», «Мобильные приложения», «Дизайн», «UX», «Управление продуктами», «PR и маркетинг», «Менеджмент и предпринимательство», «Стартапы», «Информационное общество», «Технологии будущего».
Модераторы секций соберутся со всего мира: из Москвы - Денис Кортунов (Acronis), Платон Днепровский (UIDG), Денис Пушкин (Skyeng) и Денис Афанасьев (CleverData), из Санкт-Петербурга - Егор Гилёв (Wrike), Сергей Котырев (1°C-UMI) и Вадим Макеев (HTML Academy), из Осло - Максим Сальников (Mobile Era), из Лондона - Мария Глазкова (This is Fine PR), из Калифорнии - Руслан Фазлыев (Ecwid), а из Тольятти - Денис Колесников (Кураж-Бамбей.ru), сообщает пресс-служба облправительства.

Денис Кортунов отметил: «Мы приглашаем только лучших практикующих спикеров, которые расскажут то, чего больше вы нигде не узнаете. Мы не ставим образование главной целью. Мы, скорее, хотим транслировать видение того, что будет дальше с IT-сферой и Интернетом. Просто одни люди расскажут другим о том, что делают. От этого обмена информацией расширяется кругозор. Это и является главной пользой нашего фестиваля».
Об условиях участия в фестивале можно узнать в официальных аккаунтах 404fest:
http://2018.404fest.ru
Фейсбук: https://www.facebook.com/404fest/
ВКонтакте: https://vk.com/festival404
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