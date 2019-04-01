285 жилых домов в городе Сызрань будут оснащены автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии

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27 марта в городе Сызрань прошла встреча представителей Самараэнерго, администрации, председателей МКД и старших по домам. Энергокомпания рассказала о своем проекте внедрения АСКУЭ (автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии) в 285 многоквартирных жилых домах города. На встрече были разъяснены преимущества проводимой модернизации для потребителей и обсуждены вопросы сотрудничества власти, коммунальщиков и энергетиков при организации работ.Все работы по внедрению двухтарифных АСКУЭ будут бесплатными для сызранцев. «При этом, - отметил в своем выступлении начальник управления по технической политике ПАО «Самараэнерго» Сергей Дмитриевич Маринин, - экономия на оплате электроэнергии за счет двухтарифного прибора учета у горожан может составить около 15%, так как ночной тариф в два раза ниже». Еще один плюс данной системы - после ее установки показания приборов учета в ПАО «Самараэнерго» будут передаваться автоматически, что избавит потребителей от необходимости делать это самим.Старших по домам интересовал вопрос содержания новых приборов учета. Представители подрядной организации и ПАО «Самараэнерго» подчеркнули, что АСКУЭ будет находится на содержании подрядной организации в течение пяти лет, а затем будет передан в ПАО «Самараэнерго». В случае поломки прибора учета его замена для потребителя будет бесплатной.Работы по внедрению автоматизированной системы учета электроэнергии в многоквартирные дома жителей города Сызрань начнутся уже в апреле этого года. В ближайшее время работники подрядной организации с удостоверениями и доверенностями от ПАО «Самараэнерго» посетят сызранцев для сбора фактических данных для возможности установки новых приборов учета электроэнергии и демонтажа старых счетчиков. Демонтированное имущество в обязательном порядке передадут владельцам. Ознакомиться с перечнем домов г. Сызрань, в которых запланирована установка АСКУЭ, можно на сайте ПАО «Самараэнерго» в разделе «Услуги» http://www.samaraenergo.ru/services/ubp_askue/ubp_askue_2019/Фото pixabay.com