Я нашел ошибку
Главные новости: 
Владимир Путин в Ялте проведет заседание президиума Государственного совета
Владимир Путин в Ялте проведет заседание президиума Государственного совета
Самарский банкомат подсунул взломщику пустую ячейку
Самарский банкомат подсунул взломщику пустую ячейку
В Лапландии, на родине Санта-Клауса, пожаловались на отсутствие снега
В Лапландии, на родине Санта-Клауса, пожаловались на отсутствие снега
Премьерой оперы «Джанни Скикки» закроется фестиваль в Самаре, посвященный 160-летию со дня рождения Джакомо Пуччини
Премьерой оперы «Джанни Скикки» закроется фестиваль в Самаре, посвященный 160-летию со дня рождения Джакомо Пуччини
Проезд в самарском транспорте может подорожать с 1 января Городские власти обсудили подходы к индексации стоимости проезда в общественном транспорте.
Проезд в самарском транспорте может подорожать с 1 января
Мобильный офтальмологический комплекс будет работать в Алексеевке
Мобильный офтальмологический комплекс будет работать в Алексеевке
России грозит бум опасного бензина Действительно ли независимые АЗС оказались на грани банкротства?
России грозит бум опасного бензина
В Великобритании освободили щенка, арестованного за укус полицейского
В Великобритании освободили щенка, арестованного за укус полицейского
сегодня  Пятница, 23 ноября, 12:52
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/11:
USD 65.61
-0.34
EUR 74.8
-0.35
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

24% работников Самарской области периодически приводят детей на работу

23 ноября 2018 10:41
96
24% работников Самарской области периодически приводят детей на работу
Большинство родителей считает, что на работе все относятся с пониманием к присутствию детей.

Служба исследований HeadHunter выяснила, как работники Самарской области относятся к тому, чтобы приводить детей на работу.

В Самарской области доля работников, у которых есть дети, выше доли соискателей, не имеющих детей (66% и 34%, соответственно). Больше всего специалистов с детьми среди работающих в бухгалтерии или сфере финансов (78%), топ-менеджеров и представителей области безопасности (по 76%). Меньше всего таких кандидатов в сфере искусства и развлечений – 34%.

У половины работников Самарской области в семье один ребёнок. 9% являются многодетными (три ребёнка). Чаще всего родители, которые воспитывают только одного ребёнка, работают в профобласти «Спорт, фитнес, салоны красоты» и «Туризм, гостиницы, рестораны».

38% специалистов Самарской области отмечает, что хотя бы раз брали детей к себе на работу. 24% делают это периодически, но в основном же местные соискатели поступают так крайне редко (71% ответов). В половине случаев (55%) работающим родителям не с кем было оставить детей дома. 18% участников опроса ответили, что хотели познакомить ребенка с коллегами. 14% брали детей на работу, когда школу закрывали на ремонт или в садике объявляли карантин. Почти каждый десятый (8%) делает это в воспитательных целях – хочет познакомить ребенка со своим «ремеслом», мечтая, что в дальнейшем он продолжит родительское дело. Еще 6% работников области ответили, что очень скучают по ребенку и берут его в офис, чтобы провести вместе время.

24% работников Самарской области, приводивших детей к себе на работу, заявили, что постоянно отвлекались, и это негативно сказалось на их трудоспособности. Выше всего доля таких респондентов среди юристов (36%), ниже всего – среди работников научной и образовательной сферы (15%). Основная же часть работников области утверждает, что присутствие детей никак не повлияло на их трудоспособность.

Вместе с тем большинство родителей считает, что на работе все относятся с пониманием к присутствию детей. Более того, 40% жителей области уверены, что их коллеги крайне рады появлению ребенка в офисе. Это мнение не подтверждается результатами опроса бездетных сотрудников самарских компаний. Так, 26% работников области, у которых нет детей, отметили, что к подобным визитам относятся негативно (дети отвлекают, не дают сосредоточиться, мешают работе).


Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
23 ноября 2018  11:38
Самарские студенты считают, что аэропорт Курумоч должен носить имя Королёва Они инициировали челлендж-акцию.
Самарские студенты считают, что аэропорт Курумоч должен носить имя Королёва
Они инициировали челлендж-акцию. Социум
78
23 ноября 2018  10:46
Саратовский депутат завершил
Саратовский депутат завершил "макаронную диету"
Он запланировал месяц питаться на 3,5 тысячи рублей. Социум
108
23 ноября 2018  10:41
24% работников Самарской области периодически приводят детей на работу
24% работников Самарской области периодически приводят детей на работу
Большинство родителей считает, что на работе все относятся с пониманием к присутствию детей. Социум
95
Весь список

Здравоохранение
23 ноября 2018  12:07
Мобильный офтальмологический комплекс будет работать в Алексеевке
Мобильный офтальмологический комплекс будет работать в Алексеевке
Прием взрослого населения будет проводиться по предварительной записи. Здравоохранение
57
22 ноября 2018  16:55
На встрече обсуждены вопросы внедрения бережливого производства (lean management), всеобщего управления качеством (total quality management), логистики и маршрутизации пациентов.
В больнице Пирогова состоялся круглый стол с участием специалистов ЛПУ города Самара, СамГМУ и коллег из клиники Св. Шарля, Франция
 На встрече обсуждены вопросы внедрения бережливого производства (lean management), всеобщего управления качеством (total quality management), логистики и маршрутизации... Здравоохранение
189
22 ноября 2018  15:26
На сегодняшний день прооперирован 21 человек. Результаты отличные и хорошие.
На телеканале "Россия-1" рассказали об уникальных нейрохирургических операциях, которые проводятся в самарской больнице Семашко
На сегодняшний день прооперирован 21 человек. Результаты отличные и хорошие.   Здравоохранение
221
Весь список
Новости медицины
16 ноября 2018  10:00
Специалисты больницы им. Н.И. Пирогова провели прием пациентов в «Большеглушицкой ЦРБ»
Специалисты больницы им. Н.И. Пирогова провели прием пациентов в «Большеглушицкой ЦРБ»
 В четверг, 15 ноября, состоялся выезд «узких» медицинских специалистов ГБУЗ «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» в ГБУЗ... Новости медицины
261
6 ноября 2018  21:53
Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
 К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято.  Новости медицины
318
29 октября 2018  22:09
Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
 Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
386
Весь список
Туризм
22 ноября 2018  12:54
В России сократят срок выдачи загранпаспорта
В России сократят срок выдачи загранпаспорта
Дополнительного финансирования не потребуется. Туризм
205
14 ноября 2018  15:07
Количество турагентств в Самаре за четыре года сократилось на 18%
Количество турагентств в Самаре за четыре года сократилось на 18%
В целом в миллионниках больше всего офисов турагентств закрылось с октября 2014 по октябрь 2015 года. Туризм
361
29 октября 2018  09:48
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в Приволжском федеральном округе
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в ПФО
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году.  Туризм
548
Весь список
Образование
23 ноября 2018  11:11
В Тольятти реализуют образовательную программу «Кодвардс» Детей учат основам программирования.
В Тольятти реализуют образовательную программу «Кодвардс»
Детей учат основам программирования. Образование
98
23 ноября 2018  10:26
Школы предложили укомплектовать психологами для учителей
Школы предложили укомплектовать психологами для учителей
Психологи смогут готовить учителей к работе со сложными детьми. Образование
99
22 ноября 2018  17:25
В четверг, 22 ноября, состоялась очередная профориентационная видеоконференция (ВКС) со старшеклассниками городов и районов региона в рамках комплексной программы профориентации.
В Самарской области школьников ориентируют поступать в вузы на IT-специальности
В четверг, 22 ноября, состоялась очередная профориентационная видеоконференция (ВКС) со старшеклассниками городов и районов региона в рамках комплексной... Образование
250
Весь список

Культура
23 ноября 2018  12:32
Премьерой оперы «Джанни Скикки» закроется фестиваль в Самаре, посвященный 160-летию со дня рождения Джакомо Пуччини
Премьерой оперы «Джанни Скикки» закроется фестиваль в Самаре, посвященный 160-летию со дня рождения Джакомо Пуччини
Перед спектаклями фестиваля зрители смогут послушать лекции специалиста по творчеству композитора. Культура
17
21 ноября 2018  16:20
В программу фестиваля входят четыре оперных спектакля и гала-концерт со сценами и номерами из известных и редко исполняемых опер Пуччини.
В воскресенье в Самарском театре оперы и балета премьера оперы "Джанни Скикки"
В программу фестиваля входят четыре оперных спектакля и гала-концерт со сценами и номерами из известных и редко исполняемых опер Пуччини.  Культура
293
21 ноября 2018  12:37
XXVI Международный конкурс молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского состоится в Самаре
XXVI Международный конкурс молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского состоится в Самаре
Около 140 молодых музыкантов из России, Молдовы, Германии, Китая и Англии продемонстрируют свое мастерство в пяти номинациях.  Культура
163
Весь список
Мода
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
271
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
614
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1658
Весь список


Видео
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
458
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
424
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
892
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
980
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
933
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
963
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
812
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
805
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1231
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1594
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1647
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2784
Весь список

Мероприятия
В Самаре впервые проходит всероссийская интеллектуальная Олимпиада «Наше наследие»
«Королёв-челлендж» шагает по Самаре – в губернии поддержали акцию в поддержку присвоения аэропорту Курумоч имени великого соотечественника
В Самаре открылась всероссийская интеллектуальная олимпиада "Наше наследие"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные