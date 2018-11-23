24% работников Самарской области периодически приводят детей на работу
23 ноября 2018 10:41
96
Служба исследований HeadHunter выяснила, как работники Самарской области относятся к тому, чтобы приводить детей на работу.
В Самарской области доля работников, у которых есть дети, выше доли соискателей, не имеющих детей (66% и 34%, соответственно). Больше всего специалистов с детьми среди работающих в бухгалтерии или сфере финансов (78%), топ-менеджеров и представителей области безопасности (по 76%). Меньше всего таких кандидатов в сфере искусства и развлечений – 34%.
У половины работников Самарской области в семье один ребёнок. 9% являются многодетными (три ребёнка). Чаще всего родители, которые воспитывают только одного ребёнка, работают в профобласти «Спорт, фитнес, салоны красоты» и «Туризм, гостиницы, рестораны».
38% специалистов Самарской области отмечает, что хотя бы раз брали детей к себе на работу. 24% делают это периодически, но в основном же местные соискатели поступают так крайне редко (71% ответов). В половине случаев (55%) работающим родителям не с кем было оставить детей дома. 18% участников опроса ответили, что хотели познакомить ребенка с коллегами. 14% брали детей на работу, когда школу закрывали на ремонт или в садике объявляли карантин. Почти каждый десятый (8%) делает это в воспитательных целях – хочет познакомить ребенка со своим «ремеслом», мечтая, что в дальнейшем он продолжит родительское дело. Еще 6% работников области ответили, что очень скучают по ребенку и берут его в офис, чтобы провести вместе время.
24% работников Самарской области, приводивших детей к себе на работу, заявили, что постоянно отвлекались, и это негативно сказалось на их трудоспособности. Выше всего доля таких респондентов среди юристов (36%), ниже всего – среди работников научной и образовательной сферы (15%). Основная же часть работников области утверждает, что присутствие детей никак не повлияло на их трудоспособность.
Вместе с тем большинство родителей считает, что на работе все относятся с пониманием к присутствию детей. Более того, 40% жителей области уверены, что их коллеги крайне рады появлению ребенка в офисе. Это мнение не подтверждается результатами опроса бездетных сотрудников самарских компаний. Так, 26% работников области, у которых нет детей, отметили, что к подобным визитам относятся негативно (дети отвлекают, не дают сосредоточиться, мешают работе).
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
23 ноября 2018 11:38
Они инициировали челлендж-акцию. Социум
78
23 ноября 2018 10:46
Он запланировал месяц питаться на 3,5 тысячи рублей. Социум
108
23 ноября 2018 10:41
Большинство родителей считает, что на работе все относятся с пониманием к присутствию детей. Социум
95
Здравоохранение
23 ноября 2018 12:07
Прием взрослого населения будет проводиться по предварительной записи. Здравоохранение
57
22 ноября 2018 16:55
На встрече обсуждены вопросы внедрения бережливого производства (lean management), всеобщего управления качеством (total quality management), логистики и маршрутизации... Здравоохранение
189
22 ноября 2018 15:26
На сегодняшний день прооперирован 21 человек. Результаты отличные и хорошие. Здравоохранение
221
Новости медицины
16 ноября 2018 10:00
В четверг, 15 ноября, состоялся выезд «узких» медицинских специалистов ГБУЗ «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» в ГБУЗ... Новости медицины
261
6 ноября 2018 21:53Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято. Новости медицины
318
29 октября 2018 22:09Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
386
Туризм
22 ноября 2018 12:54
Дополнительного финансирования не потребуется. Туризм
205
14 ноября 2018 15:07
В целом в миллионниках больше всего офисов турагентств закрылось с октября 2014 по октябрь 2015 года. Туризм
361
29 октября 2018 09:48
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году. Туризм
548
Образование
23 ноября 2018 11:11
Детей учат основам программирования. Образование
98
23 ноября 2018 10:26
Психологи смогут готовить учителей к работе со сложными детьми. Образование
99
22 ноября 2018 17:25
В четверг, 22 ноября, состоялась очередная профориентационная видеоконференция (ВКС) со старшеклассниками городов и районов региона в рамках комплексной... Образование
250
Культура
23 ноября 2018 12:32
Перед спектаклями фестиваля зрители смогут послушать лекции специалиста по творчеству композитора. Культура
17
21 ноября 2018 16:20
В программу фестиваля входят четыре оперных спектакля и гала-концерт со сценами и номерами из известных и редко исполняемых опер Пуччини. Культура
293
21 ноября 2018 12:37
Около 140 молодых музыкантов из России, Молдовы, Германии, Китая и Англии продемонстрируют свое мастерство в пяти номинациях. Культура
163
Мода
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
271
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
614
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1658
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
458
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
424
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
892
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
980
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
933
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
963
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
812
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
805
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1231
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1594
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1647
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2784
Мероприятия