Самарский врач признана виновной в смерти пациентки

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Следствием и судом установлено, что 21 апреля 2016 года в больницу города Самары поступила женщина, с диагнозом: «Беременность 31-32 недель». 10 мая 2016 года ей проведена операция: «Ретровезикальное кесарево сечение». В результате данной операции извлечены 3 живых недоношенных ребенка. Женщина находилась под наблюдением Родионовой, которая являлась ее лечащим врачом. Через несколько дней состояние пациентки ухудшилось, а 13 мая 2016 года она была переведена в реанимацию.Только 18 июня 2016 года потерпевшей была проведена операция. 24 августа 2016 года женщина переведена на лечение в другую больницу, где она скончалась 6 сентября 2016 года.По версии следствия, лечение, проводимое в мае 2016 года лечащим врачом, не соответствовало имеющемуся у женщины заболеванию, не предотвратило развитие опасных для жизни последней осложнений, усугубило тяжесть состояния потерпевшей, что привело впоследствии к ее смерти.Приговором суда Родионовой назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области