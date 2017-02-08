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Евгений Шахматов: «Наука Самарской области совершила в 2016 году огромный прорыв».

8 февраля 2017 19:26
84
Шахматов
Ректор Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва  Евгений Шахматов прокомментировал, каким был год для самарской науки. 

«Наука Самарской области вместе с нашими ведущими предприятиями при поддержке правительства совершили в 2016 году огромный прорыв. Мы все вместе построили космодром Восточный, запустили нашу самарскую ракету Союз с новым разгонным блоком Волга, и с двумя космическими аппаратами: один из которых АС-2Д. Это космический аппарат дистанционного зондирования с Земли дает прекрасные результаты на сегодня и даже уже есть заявки, чтобы тиражировать его. Это результат, которого добиться непросто, но когда мы вместе. Такой результат возможен. И таких результатов очень много и в других отраслях. В отраслях, связанных с нефтехимией, и с сельским хозяйством – ведь был хороший урожай и сорта зерновых, разработанные учеными, дают прекрасные всходы. Много достижений в медицине и в другой научной деятельности  в интересах нашего региона. Поэтому я считаю, что 2016 год  - очень успешный для науки. Результат прекрасный».

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