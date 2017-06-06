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Новости /  Общество  

Более половины выпускников выбрали для сдачи ЕГЭ обществознание

6 июня 2017 10:25
109
Более половины выпускников выбрали для сдачи ЕГЭ обществознание
Это самый массовый экзамен по выбору.

5 июня выпускники российских школ написали единый госэкзамен по обществознанию.

Заявления на участие в ЕГЭ по данному предмету подали около 358 тысяч человек. Это самый массовый экзамен по выбору, на который записались более половины участников ЕГЭ этого года.

В Самарской области для 6165 выпускников было открыто 54 пункта проведения экзаменов. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию - 42. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 22 июня, пишет Самру.ру.
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