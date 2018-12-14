Делегация Самарской области приняла участие в III Международном Кремлевском Кадетском бале

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11 декабря 2018 года в Московском Гостином дворе прошел III Международный Кремлевский Кадетский бал.В этом году мероприятие приурочено ко Дню Героев Отечества, 75-летию со дня образования Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ, а также 300-летию бальной культуры в России.Всего в Международном Кремлевском Кадетском бале приняли участие 1645 воспитанников кадетских образовательных учреждений из 60-ти субъектов Российской Федерации и других государств, в возрасте от 14 до 18 лет.Делегация Самарской области из 36 участников стала самой многочисленной делегацией из регионов РоссииДелегация была представлена танцевальными парами кадетского отделения-интерната МБОУ Школы №170 г. Самары, кадетами отделения «Кадетский корпус» МАУ Центр «Юность» г. Самары, курсантами военно-патриотического клуба «Звёздный десант» ГБОУ ДО СО Самарского Дворца детского и юношеского творчества, курсантами ФГКОУ «Самарский кадетский корпус Министерства внутренних дел Российской Федерации» и обучающимися МБОУ «Самарский спортивный лицей» г. Самары.Атмосфера настоящего праздника сопровождалась выступлениями профессиональных артистов и творческих коллективов из различных регионов России и стран СНГ.Участников бала приветствовали представители фракций Государственной Думы РФ, министерства обороны РФ и Росгвардии РФ. Открыл бал председатель организационного комитета, председатель Московского клуба Героев и полных кавалеров ордена Славы. Герой Советского Союза, генерал-полковник Антошкин Н.Т. Среди гостей бала были Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, сообщает пресс-служба облправительства.