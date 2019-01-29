Зимняя школа для финалистов общероссийской олимпиады «Я – профессионал» открылась в Самарском университете
29 января 2019 17:17
101
Олимпиада «Я – профессионал» – один из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей», Указ о создании которой Президент России Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года.
Сегодня приехавших в Самару финалистов олимпиады приветствовал губернатор Самарской области, председатель наблюдательного совета Самарского университета Дмитрий Азаров.
“Вы - настоящие лидеры, которые очень четко понимают траекторию развития и стремятся к самосовершенствованию. Вы стремитесь быть лучше, конкурентоспособнее. Вы добавляете драйв вашим коллективам, стремитесь двигать вперед экономику, промышленность, инженерное дело”, - обратился глава региона к молодым людям. Он отметил, что в каждом из регионов, которые они представляют, есть свои уникальные разработки, подходы - то, что можно взять на вооружение.
В Самарской же области проходит зимняя школа “Инженерное дело”, и как, подчеркнул губернатор, это неслучайно: “На территории губернии работают крупнейшие промышленные предприятия аэрокосмического кластера и ракетостроения, машиностроения, химии и нефтепереработки. У нас развиваются цифровая экономика и совершенно новые технологии”.
Проекты, подобные олимпиаде «Я — профессионал» и конкурсу «Лидеры России», по мнению Дмитрия Азарова, дают государству и всему обществу увидеть настоящие примеры неформального лидерства. “Уверен, вы почерпнете для себя много полезного и это даст дополнительную возможность для вашего саморазвития, а значит, для развития вашего поселка, города, региона, а значит, и всей страны”, - обратился губернатор к молодым лидерам.
Ключевая особенность проекта заключается в том, что олимпиада проводится в тесном взаимодействии с ведущими работодателями страны. Ее дипломанты получают возможность попасть на стажировки в крупные российские компании. Также им предоставляются льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих вузов страны. Кроме того, победители и призеры попадают в Национальную базу «Я – профессионал», которая работает по принципу кадрового агентства. Доступ к ней есть у HR-специалистов ведущих российских компаний.
Это уже второй сезон олимпиады «Я – профессионал». За год число олимпиадных направлений увеличилось в два раза, а количество поданных заявок на участие достигло 523 тысяч. В заключительный очный этап смогли пройти свыше 25 тысяч студентов.
Зимние школы - один из наиболее ярких и содержательных моментов завершающей части олимпиады. Их участниками становятся лишь небольшая часть финалистов, показавших высокие результаты на отборочном онлайн-этапе и прошедшие дополнительный конкурс мотивационных писем, на который в этом году было подано более 5 тысяч заявок.
Самарский университет проводит зимнюю школу «Инженерное лидерство». Ее участниками стали 95 студентов из 50 ведущих университетов страны. Это студенты известных вузов Москвы и Санкт-Петербурга (МГУ, МИФИ, ВШЭ, МИСиС, МАИ, СПбПУ), а также передовых научно-образовательных центров регионов России: Приморского и Хабаровского края, Томска и Екатеринбурга, Казани и Нижнего Новгорода, Курска и Белгорода - всего 28 субъектов РФ. Партнерами школы «Инженерное лидерство» стали ведущие инжиниринговые и производственные центры Самарского региона - ПАО “АВТОВАЗ”, ЗАО “Джи Эм - АВТОВАЗ” и РКЦ “Прогресс”.
Врио ректора Самарского университета Владимир Богатырев, обращаясь к участникам зимней школы, подчеркнул, ключевая особенность олимпиады - ее практическая направленность. “Я - профессионал” - это практико-ориентированная олимпиада и ее основная задача – дать студентам возможность проявить себя, познакомить их с возможностями, которые дают ведущие предприятия страны. Генеральным партнером олимпиады в Самарской является ПАО “АВТОВАЗ”, другим партнером выступает “Джи Эм - АВТОВАЗ” , поэтому участники зимней школы побывают на экскурсии-стажировке на конвейерах, своими глазами увидят, как собирают автомобили. А студенты-победители получат дополнительные баллы, которые помогут им поступить в магистратуру или аспирантуру в любой вуз страны. К ним присмотрятся и предприятия - сначала в ходе практики, а в дальнейшем, по окончании магистратуры, лучших привлекут к работе”, - добавил Владимир Богатырев.
По мнению вице-президента по персоналу и социальной политике ПАО “АВТОВАЗ” Дмитрия Михаленко, проводимые в рамках олимпиады “Я - профессионал” школы несут в себе ключевую функцию - сокращение дистанции между работодателем, выпускниками и студентами. “Это то, без чего сегодня сложно представить вовлечение молодых перспективных ребят в конкретную отрасль, встраивание их в промышленные высокотехнологичные процессы, - отметил Дмитрий Михаленко. - Самарский университет собрал на своей площадке самых энергичных, целеустремленных и талантливых молодых людей по всей стране. Именно вы будут определять будущее, стремиться делать его лучше. И бренду LADA по пути с вами. Было бы здорово, если кто-то из вас начнет свою карьеру на АВТОВАЗе, присоединяйтесь к нашей команде, обещаю - будет интересно!”
В течение недели студентов и выпускников ждет интенсивное погружение в профессию, лекции и мастер-классы выдающихся экспертов и признанных специалистов, экскурсии на предприятия, деловые игры, тренинги по развитию гибких навыков - soft skills. В процессе обучения участники познакомятся с целеустремленными студентами со всей страны, смогут в неформальной обстановке пообщаться с потенциальными работодателями, узнать о возможных карьерных траекториях и перспективах, передает пресс-служба Самарского университета.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
29 января 2019 17:35
Поделив эту строчку с Ираном, Ливией и Мексикой. В 2017 году она была на 135-й позиции, вместе с Парагваем и Киргизией. Социум
87
29 января 2019 17:29
По его мнению, для восстановления здоровья хватит от одного до десяти дней по согласованию с руководителем. Социум
114
29 января 2019 16:49
Прием граждан будет проводиться по предварительной записи. Социум
108
Здравоохранение
29 января 2019 11:59
За прошедшую неделю количество регионов, в которых подтверждено превышение эпидемического порога, выросло с 13 до 23. Здравоохранение
207
28 января 2019 15:12
В Самарском государственном медицинском университете прошел мастер-класс по работе с инновационным реабилитационным оборудованием. Здравоохранение
304
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
367
Новости медицины
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
277
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
237
24 декабря 2018 18:10Полезен или вреден препарат Левитра
Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
625
Туризм
21 января 2019 18:12Где отдохнуть на море в 2019 году
Если впереди - долгожданный отпуск, то конечно, вы раздумываете над тем, где будет интересно и полезно, приятно и комфортно отдохнуть. Отличное решение - отдых... Туризм
175
17 января 2019 16:25
Также туристам рекомендуют прогуляться по набережной и старому городу, сделать селфи на фоне ракеты, посмотреть бункер Сталина и попробовать легендарное... Туризм
422
16 января 2019 13:02
В ведомстве назвали предложение бизнесменов нарушением прав россиян. Туризм
375
Образование
29 января 2019 17:17
Финалистов олимпиады приветствовал губернатор Самарской области, председатель наблюдательного совета Самарского университета Дмитрий Азаров. Образование
100
29 января 2019 09:12
Встреча пройдет 30 января. Образование
165
28 января 2019 21:27
По мнению автора инициативы, ребёнок сможет слушать нужную литературу в электричке или поезде. Образование
263
Культура
29 января 2019 13:05
В его рамках которого были выпущены эксклюзивные открытки со сценами из спектаклей театра. Культура
145
28 января 2019 23:49
В Тель-Авиве прошла церемония передачи символических ключей от конкурса и состоялась жеребьёвка. Культура
517
28 января 2019 14:38
Это пример работы с детскими танцевальными коллективами, которую Фонд Илзе Лиепа вел на протяжении года. Культура
313
Мода
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
156
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
619
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
750
Видео
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
367
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
492
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
463
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
859
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
1069
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
1273
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1841
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1619
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1900
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2272
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2492
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3733
Мероприятия