Зимняя школа для финалистов общероссийской олимпиады «Я – профессионал» открылась в Самарском университете

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Олимпиада «Я – профессионал» – один из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей», Указ о создании которой Президент России Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года.Сегодня приехавших в Самару финалистов олимпиады приветствовал губернатор Самарской области, председатель наблюдательного совета Самарского университета Дмитрий Азаров.“Вы - настоящие лидеры, которые очень четко понимают траекторию развития и стремятся к самосовершенствованию. Вы стремитесь быть лучше, конкурентоспособнее. Вы добавляете драйв вашим коллективам, стремитесь двигать вперед экономику, промышленность, инженерное дело”, - обратился глава региона к молодым людям. Он отметил, что в каждом из регионов, которые они представляют, есть свои уникальные разработки, подходы - то, что можно взять на вооружение.В Самарской же области проходит зимняя школа “Инженерное дело”, и как, подчеркнул губернатор, это неслучайно: “На территории губернии работают крупнейшие промышленные предприятия аэрокосмического кластера и ракетостроения, машиностроения, химии и нефтепереработки. У нас развиваются цифровая экономика и совершенно новые технологии”.Проекты, подобные олимпиаде «Я — профессионал» и конкурсу «Лидеры России», по мнению Дмитрия Азарова, дают государству и всему обществу увидеть настоящие примеры неформального лидерства. “Уверен, вы почерпнете для себя много полезного и это даст дополнительную возможность для вашего саморазвития, а значит, для развития вашего поселка, города, региона, а значит, и всей страны”, - обратился губернатор к молодым лидерам.Ключевая особенность проекта заключается в том, что олимпиада проводится в тесном взаимодействии с ведущими работодателями страны. Ее дипломанты получают возможность попасть на стажировки в крупные российские компании. Также им предоставляются льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих вузов страны. Кроме того, победители и призеры попадают в Национальную базу «Я – профессионал», которая работает по принципу кадрового агентства. Доступ к ней есть у HR-специалистов ведущих российских компаний.Это уже второй сезон олимпиады «Я – профессионал». За год число олимпиадных направлений увеличилось в два раза, а количество поданных заявок на участие достигло 523 тысяч. В заключительный очный этап смогли пройти свыше 25 тысяч студентов.Зимние школы - один из наиболее ярких и содержательных моментов завершающей части олимпиады. Их участниками становятся лишь небольшая часть финалистов, показавших высокие результаты на отборочном онлайн-этапе и прошедшие дополнительный конкурс мотивационных писем, на который в этом году было подано более 5 тысяч заявок.Самарский университет проводит зимнюю школу «Инженерное лидерство». Ее участниками стали 95 студентов из 50 ведущих университетов страны. Это студенты известных вузов Москвы и Санкт-Петербурга (МГУ, МИФИ, ВШЭ, МИСиС, МАИ, СПбПУ), а также передовых научно-образовательных центров регионов России: Приморского и Хабаровского края, Томска и Екатеринбурга, Казани и Нижнего Новгорода, Курска и Белгорода - всего 28 субъектов РФ. Партнерами школы «Инженерное лидерство» стали ведущие инжиниринговые и производственные центры Самарского региона - ПАО “АВТОВАЗ”, ЗАО “Джи Эм - АВТОВАЗ” и РКЦ “Прогресс”.Врио ректора Самарского университета Владимир Богатырев, обращаясь к участникам зимней школы, подчеркнул, ключевая особенность олимпиады - ее практическая направленность. “Я - профессионал” - это практико-ориентированная олимпиада и ее основная задача – дать студентам возможность проявить себя, познакомить их с возможностями, которые дают ведущие предприятия страны. Генеральным партнером олимпиады в Самарской является ПАО “АВТОВАЗ”, другим партнером выступает “Джи Эм - АВТОВАЗ” , поэтому участники зимней школы побывают на экскурсии-стажировке на конвейерах, своими глазами увидят, как собирают автомобили. А студенты-победители получат дополнительные баллы, которые помогут им поступить в магистратуру или аспирантуру в любой вуз страны. К ним присмотрятся и предприятия - сначала в ходе практики, а в дальнейшем, по окончании магистратуры, лучших привлекут к работе”, - добавил Владимир Богатырев.По мнению вице-президента по персоналу и социальной политике ПАО “АВТОВАЗ” Дмитрия Михаленко, проводимые в рамках олимпиады “Я - профессионал” школы несут в себе ключевую функцию - сокращение дистанции между работодателем, выпускниками и студентами. “Это то, без чего сегодня сложно представить вовлечение молодых перспективных ребят в конкретную отрасль, встраивание их в промышленные высокотехнологичные процессы, - отметил Дмитрий Михаленко. - Самарский университет собрал на своей площадке самых энергичных, целеустремленных и талантливых молодых людей по всей стране. Именно вы будут определять будущее, стремиться делать его лучше. И бренду LADA по пути с вами. Было бы здорово, если кто-то из вас начнет свою карьеру на АВТОВАЗе, присоединяйтесь к нашей команде, обещаю - будет интересно!”В течение недели студентов и выпускников ждет интенсивное погружение в профессию, лекции и мастер-классы выдающихся экспертов и признанных специалистов, экскурсии на предприятия, деловые игры, тренинги по развитию гибких навыков - soft skills. В процессе обучения участники познакомятся с целеустремленными студентами со всей страны, смогут в неформальной обстановке пообщаться с потенциальными работодателями, узнать о возможных карьерных траекториях и перспективах, передает пресс-служба Самарского университета.