Земский учитель: 1 миллион рублей педагогу, который переезжает на работу в село или малый город

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Один из главных итогов посланияФедеральному Собранию России - предложение по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить с 2020 года программу "Земский учитель". Учителей, переезжающих на работу в села и малые города, планируется поддержать "подъемными" в размере 1 000 000 рублей.Вторая цель в сфере образования: к концу 2021 года обеспечить школы доступом к высокоскоростному интернету.Третья проблема - состояние школьных зданий. Доля школ с современными условиями обучения выросла с 12% в 2012 году до более чем 85% в 2018 году. "Но порядка 200 тысяч ребят все еще ходит в школы, где нет отопления, водопровода и канализации", - подчеркнул Путин. "Обращаю внимание регионов, где есть еще такие школы, что за два года эту проблему надо полностью решить", - сказал президент и призвал правительство оказать субъектам Федерации необходимую поддержку, передает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары