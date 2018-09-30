Задача для китайских школьников поставила пользователей Сети в тупик

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Пользователей Сети поставила в тупик математическая задача про кота, стол и черепаху для учеников начальной школы в Китае.Первоклашкам нужно вычислить высоту стола, при условии что расстояние от головы черепахи, сидящей под ним, до макушки кота на столе составляет 170 см. При этом расстояние от головы сидящего под столом кота до черепахи под ним — 130 см.Автор видео на YouTube предложил два способа решения головоломки. Первое — составить уравнение и потом "сократить" животных. Второе — наложить столы друг на друга, после чего опять же "сократить" котов и черепах. В любом случае получается, что высота стола составляет 150 сантиметров.Ролик с решением задачки уже посмотрели более 230 тысяч раз и прокомментировали более 600 пользователей.