Выпускники школ Самарской области написали итоговое сочинение

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Основным требованием к сочинению является его объем: не менее 350 слов.Работы будут оцениваться по следующим критериям: соответствие теме; аргументация и привлечение литературного материала; композиция и логика рассуждения; качество письменной речи; грамотность.Перед началом испытания к учащимся 11-х классов школы № 13 г.о. Самара приехал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. В ходе краткой беседы министр поинтересовался выбором тематических направлений, готовностью выпускников и поделился своими воспоминаниями об экзаменационном сочинении в годы его учебы в школе.Кроме того, Виктор Акопьян отметил: «Сочинение всегда было сильной стороной российского образования. Оно учит рассуждать, сопоставлять факты, давать мотивированную оценку событиям и людям. 5 лет назад оно вернулось в отечественную школу и с тех пор мы видим существенный рост качества обучения».Результаты сочинения ожидаются не позднее 18 декабря.Фото: соцсети