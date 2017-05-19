Выпускники самарских школ хотят учиться в другом городе

89

По результатам недавних опросов выпускников самарских школ стало известно, что 32% будущих абитуриентов мечтают учиться в университете или колледже, который находится в другом городе России. Еще 54% уже определились и будут поступать в местные учебные заведения, а оставшиеся ребята, либо хотят начать работать, либо не знают, что будут делать дальше.«Наличие у вузов общежитий значительно влияет на выбор детей. При этом те, кто планируют уехать, не обязательно навсегда уедут из Самары. Скорее всего, они вернутся, просто сейчас сама тенденция учиться в другом городе становится модной, так как студенческая жизнь романтизируется даже самими родителями, которые у многих провели свою молодость в общежитиях вдали от дома», - рассказывают авторы опроса, представители Бюро образовательных инициатив.Чаще всего будущие абитуриенты из Самары рассматривают учебные заведения в соседних городах, таких как Уфа, Оренбург, Саратов и Екатеринбург. Менее популярны Москва или Санкт-Петербург, сообщает Российское бюро образовательных инициатив.Психологи не видят в этой тенденции ничего плохого.По мнению психологов из Уральского федерального университета (Екатеринбург), которые помогают детям почувствовать себя самостоятельными студентами, ребята не только получают образование, но и становятся более ответственными, формируя свой бюджет, выстраивая взаимоотношения с соседями, следя за порядком в комнате (за многими посуду и полы моют родители) и формируя свой график.