Выпускники Политеха получили сразу два гран-при Всероссийского фестиваля

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Участвовали в творческом форуме студенты и выпускники вузов, обучающих архитектурному, дизайнерскому и ландшафтному проектированию.Самару на фестивале представляла Академия строительства и архитектуры Политеха. В итоге между участниками из Самары и Москвы развернулась настоящая борьба за первое место по количеству лауреатов конкурсной программы. Но гран-при отправился в наш город. В этом году жюри решило присудить две главные премии. Их получили выпускники архитектурного факультета 2017 и 2016 годовИх научные руководители – сотрудники кафедры архитектуры Политеха профессор Валентин Пастушенко и доцент Ольга Рыбачева.Татьяна Спиридонова представила на конкурсную программу проект «Жилой комплекс на воде на 300 человек в условиях акватории реки Волги в городе Самара». В его основе – концепция расселения на воде на прибрежных городских территориях и создание экологичного, энергоэффективного жилого комплекса, способного существовать автономно от городских коммуникаций.– Идея проекта появилась совместно с научным руководителем, – рассказала Татьяна. – Мы предлагаем альтернативное жилье, которое позволяет жить в центре города и на природе одновременно. На сегодняшний день в России нет ни прототипов, ни разработок на эту тему.Проект Ильи Некрасова – «Общегородской культурный центр в Струковском саду в городе Самаре». Основная проектная задача – тактичное размещение комплекса в существующий контекст парка и набережной с максимальным сохранением сложившейся природной ситуации и визуальных связей от парка в сторону Волги.Лауреатами фестиваля в различных номинациях стали еще 10 студентов и выпускников Академии строительства и архитектуры Политеха: Анастасия Гаршина, Отари Чежия, Татьяна Богданова, Алина Бекова, Ольга Иевлева, Надежда Яшнова, Екатерина Лебедева, Кристина Кожухова, Юлия Гречушникова, Анастасия Нуждина. С их работами можно ознакомиться на сайте фестиваля.В этом году в фестивале приняли участие представители 42 вузов из 23 регионов России и из Белоруссии, всего 460 студенческих проектов.Николай Лызлов, вице-президент Союза московских архитекторов, председатель жюри фестиваля отметил: «Мне кажется, нужно сделать еще одну номинацию: оценивать работу архитектурных школ. Огромное количество работ, и школы – разные, непохожие. Например, самарскую школу мы давно знаем – там сильные преподаватели».С экспозицией конкурсных работ ознакомился и главный архитектор Института Генплана Москвы – Виталий Лутц. «Мой интерес прийти сюда и осмотреть экспозицию – прямой: как работодателя, одного из крупнейших в Москве. То есть взять этих людей на заметку, пригласить на стажировку и, может, даже попробовать посотрудничать. Мне интересно, чем дышит молодежь. Молодежь тоньше чувствует настоящие и будущие тренды, она быстрее реагирует. Важно понимать, что эра академической архитектуры закончилась. Мы проектируем образ жизни. Чтобы его спроектировать, нужно понимать, как он устроен. Я осмотрел экспозицию и увидел, что есть конкурсанты, которые этому тренду следуют», – сообщил он.– В этом году сделан огромный задел и установлена высокая планка. Без сомнения, фестиваль должен быть продолжен в следующие годы: в нем нуждаются как сами участники и вузы, так и эксперты, практикующие градостроители. «Драйверы» – это площадка, где «сверяют часы», показывают уровень и ход мыслей, где архитектурные мастерские и проектные институты, как потенциальные работодатели, ищут молодые таланты и готовы предложить им совместные проекты. «Драйверы» – это фестиваль будущего, которое формируется сегодня, – резюмировал Фарит Фазылзянов, директор ГБУ «Мосстройинформ», передает пресс-служба СамГТУ.