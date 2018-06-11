Выпускник Самарского лицея информационных технологий стал обладателем 100 баллов на ЕГЭ по информатике

"Открываем счёт 100-балльным результатам. Обладатель 100 баллов по информатике - выпускник Самарского лицея информационных технологий! Результат заслуженный и закономерный, ведь в этом уникальном учреждении информационные технологии не предмет, а образ мышления и «билет в будущее». Поздравляем!", - сообщается в Твиттере Департамента образования СО.