Встречи книжного клуба на французском языке в Самаре продолжаются
17 марта 2019 11:11
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Ближайшая состоится 21 марта в рамках ужина Фестиваля "Вкус Франции" в ресторане "Ibis kitchen" и будет посвящена французскому писателю ливанского происхождения Амину Маалуфу. Все желающие с уровнем французского В1 и выше могут присоединиться к клубу.
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