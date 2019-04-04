Впервые в National Geographic. О самарских инновациях узнал весь мир
4 апреля 2019 15:13
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– Работу над заметкой журналисты авторитетнейшего мирового издания начали накануне нового года, – рассказывает советник при ректорате по СМИ Самарского политеха Ольга Наумова. – Один из редакторов написал нам письмо, в котором выразил удивление и восторг от российской инновации, о которой он узнал из социальных сетей и международных порталов научной журналистики. Его интересовали детали – вернее, множество деталей: что представляет собой секретный ингредиент – пластификатор; правда ли, что он на 100% состоит из натуральных веществ и что яблочный стакан держит кипяток 2-3 часа; каким образом эта разработка может использоваться в космосе; почему яблочные стаканы разного цвета и т.д. и т.п. Таким образом, переписка велась целых 2 месяца! Уточняющие вопросы разработчикам этой инновации задавали также штатные и внештатные редакторы и корреспонденты NG, ну а мы день за днем покорно отвечали.
Отдельная история – иллюстрация к заметке. Известно, что о публикации на страницах этого топового издания мечтает любой профессиональный фотограф. Евгений Нектаркин – фотограф опорного университета – не исключение. Специально для NG он организовал небольшую фотосессию, сняв натюрморт со стаканами и яблоками в кафе по соседству с университетом. Фоторедакторы тщательно изучали его снимки и в итоге выбрали одно фото.
Напомним, съедобная посуда из самарских яблок – это результат работы междисциплинарной проектной команды Самарского Политеха под руководством профессора, заведующей кафедрой «Технология и организация общественного питания» Надежды Макаровой. Начали со стаканов, так как это самый популярный тип мусора на планете. От существующих на мировом рынке условно съедобных аналогов самарский инновационный продукт отличает 100%-й натуральный состав, эта посуда полностью усваивается в организме человека, разлагается за 12 часов. В отличие от пластика, она не засоряет окружающую среду. При условии запуска промышленного производства съедобная посуда сделает революцию в пищевой индустрии и, возможно, спасет мир от экологической катастрофы. Безотходные натуральные разработки, сделанные в Самарском политехе, могут стать незаменимыми продуктами для тех, кто работает в космосе, в Арктике, на морских нефтяных платформах, совершает дальние путешествия с рюкзаком за плечами, передает пресс-служба СамГТУ.
Фото Екатерины Ананьевой/СамГТУ
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