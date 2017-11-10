Впервые «Краеведческий экспресс» начнет свой маршрут из Сызрани
10 ноября 2017 11:09
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В субботу, 11 ноября в Самарской области школьный поезд железнодорожного проекта «Краеведческий экспресс» впервые отправится по маршруту Сызрань-Самара-Сызрань, который привезет в Самару более 300 сызранских школьников (время приезда поезда в Самару 10.45 на железнодорожный вокзал). Они познакомятся с историческими и культурными достопримечательностями областной столицы. Основными участниками проекта станут учащиеся ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань и ГБОУ лицей им. Героя Советского Союза П.И.Викулова.
Целью экскурсионно-образовательного проекта «Краеведческий экспресс» является знакомство школьников региона с историей и достопримечательностями родного края, его природными и производственными ресурсами. Данный маршрут реализуется при поддержке департамента туризма Самарской области, министерства образования Самарской области, Куйбышевского филиала ОАО «РЖД», Самарской пассажирской пригородной компании, Администрации г. о. Сызрань и самарским туроператром «Профцентр».
Участников проекта ждут насыщенные экскурсии по темам: «Самара-запасная столица», «Самара космическая», «От кареты до ракеты» с посещением Музея авиации и космонавтики, знаменитого бункера Сталина, Поволжского музея железнодорожной техники.
В поезде они станут участниками краеведческой викторины, а в Самаре их ждет теплый прием и большая интерактивно-познавательная программа, в которой они продемонстрируют подготовленные творческие задания краеведческой направленности. В Сызрань «Краеведческий экспресс» возвратится поздно вечером того же дня.
Экскурсионно-образовательный региональный проект «Краеведческий экспресс» реализуется в подобном формате в регионе с 2015 года. В нем приняли участие более 2 000 школьников Самарского области.
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