Вопросы практического взаимодействия обсуждались на встрече руководителей СамГТУ, СамГУПС и Самарского университета

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В ходе встречи более детально рассматривались вопросы подготовки приоритетных проектов НОЦа мирового уровня, поднятые накануне в рамках совещания у заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова.Участники встречи сошлись во мнении, что совместное использование научной и образовательной инфраструктуры университетов, участие в комплексных программах региона, способных оказывать положительное влияние на развитие соседних территорий, дадут эффект синергии и оптимального использования ресурсов.В этой связи были выдвинуты предложения по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации. Участниками встречи было отмечено, что исследовательскими коллективами трех вузов накоплен обширный опыт в решении задач использования природного газа на транспорте. Он может быть использован для организации транспортного хаба нового поколения. Технологии управления активами в режиме “умный город” также могут стать актуальными в рамках агломерации.Руководители вузов договорились о встрече с другими потенциальными участниками НОЦа, способными решать задачи, касающиеся здоровья, экологии и управления, передает пресс-служба Самарского университета.