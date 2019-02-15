Вопросы практического взаимодействия обсуждались на встрече руководителей СамГТУ, СамГУПС и Самарского университета
15 февраля 2019 17:00
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В ходе встречи более детально рассматривались вопросы подготовки приоритетных проектов НОЦа мирового уровня, поднятые накануне в рамках совещания у заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова.
Участники встречи сошлись во мнении, что совместное использование научной и образовательной инфраструктуры университетов, участие в комплексных программах региона, способных оказывать положительное влияние на развитие соседних территорий, дадут эффект синергии и оптимального использования ресурсов.
В этой связи были выдвинуты предложения по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации. Участниками встречи было отмечено, что исследовательскими коллективами трех вузов накоплен обширный опыт в решении задач использования природного газа на транспорте. Он может быть использован для организации транспортного хаба нового поколения. Технологии управления активами в режиме “умный город” также могут стать актуальными в рамках агломерации.
Руководители вузов договорились о встрече с другими потенциальными участниками НОЦа, способными решать задачи, касающиеся здоровья, экологии и управления, передает пресс-служба Самарского университета.
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