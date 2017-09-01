Во всех самарских школах новый учебный год начался с футбольного урока о ЧМ-2018

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Центрами проведения футбольного урока в Самаре были выбраны городские школы №77, №57 и №7. Торжественные линейки в этих учебных заведениях, футбольные команды которых являются победителями турниров и соревнований различного уровня, начались с приветствия почетных гостей.Учеников школы №77 с началом учебного года поздравили Посол Самары, города-организатора ЧМ-2018, Сергей Войтенко и полузащитник ПФК «Крылья Советов» Евгений Башкиров.После линейки волонтеры вместе с почетными гостями познакомили ребят с историей турниров FIFA, рассказали о том, как Россия готовится принимать матчи Чемпионата мира.Волонтеры провели футбольные уроки в 160 школах и 20 колледжах Самары – это все учебные заведения города средней ступени. Материалы и инструкции для проведения футбольного урока получили все школы региона.Также с помощь видеообращения ребят с началом учебного года поздравили Послы Самары, города-организатора ЧМ-2018, паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Николь Родомакина и экс-нападающий «Крыльев Советов», ведущий и комментатор телеканала «Матч-ТВ» Евгений Савин, сообщает пресс-служба облправительства.Фото (с) Анар Мовсумов