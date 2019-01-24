Во все 11 школ после порыва тепломагистрали на Ташкентской поступило тепло

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Во все 11 школ, попавших в зону отключения тепла в результате порыва тепломагистрали на ул. Ташкентская поступило тепло.Но поскольку прогрев системы требует определенного времени, завтра, 25 января, процесс обучения будет организован в этих школах по-разному:- Школы 43,32 будут работать в обычном режиме- В школах 100,102 ученики 1-4 классов будут обучаться дистанционно, с 5 по 11 классы – очно- В школе 175 очная форма обучения - для второй смены, первая смена частично на дистанционке- Школы 10, 85, 108, 124, 154, 79 - на дистанционном обучении, передает пресс-служба горадминистрации.