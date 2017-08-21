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Во сколько самарцам обойдется сбор ребенка в школу?

21 августа 2017 11:06
53
Во сколько самарцам обойдется сбор ребенка в школу?
В 2017 году 689 средних общеобразовательных учреждений Самарской области примут новых учеников.

Родителям будущих первоклашек нужна немаленькая сумма, чтобы подготовить малыша ко Дню знаний. На покупку тетрадей и учебников предстоит отложить около 3,5 тысяч рублей, примерно столько же – на один комплект школьной или спортивной формой, пишет 63.ру.

В 2017 году 689 средних общеобразовательных учреждений Самарской области примут новых учеников. За школьные парты впервые сядут более 37 тысяч ребят. Родителям каждого первоклассника предстоит потратить ощутимую сумму денег на подготовку к 1 сентября. Один из главных пунктов в списке покупок к школе – учебные принадлежности. По данным Самарастата, набор канцтоваров обойдется в среднем в 3621 рубль. В эту стоимость входят тетради – 75 рублей за 10 штук, авторучки – 189 рублей за 10 штук, карандаши – 124 рубля за 10 штук, учебники и пособия – 3057 рублей за 10 штук, а также набор фломастеров за 104 рубля и альбом для рисования за 72 рубля. Для всего этого понадобится вместительный и удобный портфель: в самарских магазинах его можно купить в среднем за 2873 рубля.

Следующий пункт – школьная форма. Один комплект одежды для мальчика выйдет примерно в 3026 рублей. В такой набор входят полушерстяные брюки (1293 рубля), рубашка (754 рубля) и джемпер (979 рублей). Гардероб для девочки-первоклассницы стоит чуть дороже: юбка и блузка – по 988 рублей за каждый предмет одежды, платье или сарафан – 1337 рублей. Всего – 3312 рублей. При этом каждую итоговую сумму нужно умножить как минимум вдвое, ведь у ребенка должен быть сменный комплект одежды.

Немалую часть расходов возьмет на себя новая обувь. На покупку пары ботинок родителям первоклашки придется заложить 1527 рублей, еще 1077 рублей – на летние туфли или сандалии. Не стоит забывать и об уроках физкультуры, для которых потребуется спортивная форма. Пара кроссовок из кожзама для мальчика или девочки стоит в среднем 1229 рублей. Спортивный костюм в самарских магазинах можно купить за 2080 рублей.

В результате сборы первоклассника в школу с учетом самых необходимых вещей и канцтоваров обойдутся в 18745 рублей. Для сравнения, в прошлом году эта сумма была несколько ниже и достигала 18000 рублей. При этом в 2015 году самарским родителям пришлось выложить за подготовку к 1 сентября более 19 000 рублей.

По данным Самарастата, за минувший год значительно изменились цены на одежда для школьников. Что касается формы для мальчиков, то рубашки подорожали на 17%, в то время как джемперы подешевели почти на 5%. Цены на юбки для девочек поднялись почти на 8%, на блузки – более чем на 10%, хотя сарафан или платье теперь можно купить дешевле на 18%.

– Цены на детскую обувь в целом выросли на 5%. Скачок цен произошел на школьные сумки и другие принадлежности для уроков: прайс на портфели и учебники подняли на 17%, на письменные принадлежности – на 10%, – сообщили в ведомстве.

Отметим, что многие родители не ограничиваются покупкой обязательного набора товаров для первоклассника. К поступлению ребенка в школу некоторые добавляют в список принадлежностей различные гаджеты. Приобретение ноутбука к 1 сентября встанет примерно в 23756 рублей, планшета – в 11285 рублей, смартфона – в 7715 рублей. Впрочем цены на эти позиции за год снизились на 3,7%, 6% и 12% соответственно.
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