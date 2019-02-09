Ведущие университеты Самары обсудили взаимодействие по проекту создания НОЦ
9 февраля 2019 15:31
113
В рамках подготовки проекта создания в Самарском регионе одного из 15 научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева состоялась рабочая встреча ректора Самарского государственного технического университета Дмитрия Быкова и первого проректора Самарского университета Романа Самсонова.
На ней обсуждались вопросы и задачи, поставленные накануне главой региона Дмитрием Азаровым в ходе заседания совета при губернаторе Самарской области по науке, технологиям и высшему образованию.
Участники встречи выразили общее мнение, что проект создания НОЦ в Самарской области может быть эффективно реализован только при условии тесного и четкого взаимодействия всех участников: университетов, академических институтов, индустриальных центров, институтов развития при поддержке регионального правительства.
Дмитрий Быков и Роман Самсонов обсудили текущие актуальные задачи, механизмы и принципы двустороннего взаимодействия и кооперации, а также привлечение в реализацию проекта других научно-образовательных центров.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ранее неоднократно подчеркивал, что участие в конкурсном отборе на создание одного из 15 научно-образовательных центров мирового уровня — ключевая задача для региона, передает пресс-служба Самарского университета.
На ней обсуждались вопросы и задачи, поставленные накануне главой региона Дмитрием Азаровым в ходе заседания совета при губернаторе Самарской области по науке, технологиям и высшему образованию.
Участники встречи выразили общее мнение, что проект создания НОЦ в Самарской области может быть эффективно реализован только при условии тесного и четкого взаимодействия всех участников: университетов, академических институтов, индустриальных центров, институтов развития при поддержке регионального правительства.
Дмитрий Быков и Роман Самсонов обсудили текущие актуальные задачи, механизмы и принципы двустороннего взаимодействия и кооперации, а также привлечение в реализацию проекта других научно-образовательных центров.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ранее неоднократно подчеркивал, что участие в конкурсном отборе на создание одного из 15 научно-образовательных центров мирового уровня — ключевая задача для региона, передает пресс-служба Самарского университета.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
9 февраля 2019 17:07
Всё больше россиян предпочитают не мучиться с замёрзшим авто самостоятельно, а вызвать мастера. Социум
11
9 февраля 2019 14:22
Всего для уборки городских территорий в день субботника было привлечено 545 единиц спецтехники, а общее количество вышедших на уборку снега, составило более 5600... Социум
121
9 февраля 2019 11:37
Она будет работать до 3 марта. Социум
143
Здравоохранение
8 февраля 2019 12:56
Число заболевших корью по сравнению с прошлым годом увеличилось в 3,5 раза. Здравоохранение
420
8 февраля 2019 12:44
Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни по предварительной записи. Здравоохранение
413
8 февраля 2019 11:53
Разработан марафон по снижению веса «Живи легче». Здравоохранение
248
Новости медицины
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
76
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
402
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
313
Туризм
8 февраля 2019 09:12
Он состоится при поддержке министерства культуры Самарской области. Туризм
200
2 февраля 2019 10:46
Такое соглашение страны подписали в Казани 6 июля 2018 года. Туризм
467
1 февраля 2019 09:09
В 2018 году нашу область посетили более 800 тысяч туристов. Туризм
245
Образование
9 февраля 2019 15:31Ведущие университеты Самары обсудили взаимодействие по проекту создания НОЦ
Участники встречи выразили общее мнение, что проект создания НОЦ в Самарской области может быть эффективно реализован только при условии тесного и четкого... Образование
111
8 февраля 2019 14:16
Победители всероссийского теста получат дополнительные балы к ЕГЭ. Образование
326
8 февраля 2019 12:49
Пока школы находятся на карантине. Образование
328
Культура
8 февраля 2019 13:06
На открытии гостей ждет концерт. Культура
271
8 февраля 2019 12:21
Вход свободный. Культура
201
7 февраля 2019 12:39
Спектакль посвящается памяти художественного руководителя театра Вячеслава Гвоздкова. Культура
207
Мода
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
253
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
711
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
804
Видео
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
172
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
264
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
261
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
370
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
631
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
808
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2037
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1781
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2074
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2438
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2626
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3916
Мероприятия