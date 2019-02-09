Ведущие университеты Самары обсудили взаимодействие по проекту создания НОЦ

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В рамках подготовки проекта создания в Самарском регионе одного из 15 научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева состоялась рабочая встреча ректора Самарского государственного технического университета Дмитрия Быкова и первого проректора Самарского университета Романа Самсонова.



На ней обсуждались вопросы и задачи, поставленные накануне главой региона Дмитрием Азаровым в ходе заседания совета при губернаторе Самарской области по науке, технологиям и высшему образованию.



Участники встречи выразили общее мнение, что проект создания НОЦ в Самарской области может быть эффективно реализован только при условии тесного и четкого взаимодействия всех участников: университетов, академических институтов, индустриальных центров, институтов развития при поддержке регионального правительства.



Дмитрий Быков и Роман Самсонов обсудили текущие актуальные задачи, механизмы и принципы двустороннего взаимодействия и кооперации, а также привлечение в реализацию проекта других научно-образовательных центров.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ранее неоднократно подчеркивал, что участие в конкурсном отборе на создание одного из 15 научно-образовательных центров мирового уровня — ключевая задача для региона, передает пресс-служба Самарского университета.