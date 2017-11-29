«Вагон знаний» совершил свой первый рейс из Саратова в Самару

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В прошедшие выходные более 140 школьников отправились в экскурсионную поездку из Саратова в Самару в рамках межрегионального образовательного проекта «Вагон знаний». Познавательное путешествие учащиеся совершили на комфортабельном дневном поезде Куйбышевского филиала Федеральной пассажирской компании.Познавательная экскурсия по столице Самарской области началась с развлекательной программы на главном железнодорожном вокзале города, где молодые сотрудники филиала АО «ФПК» подготовили для ребят танцевальное выступление. Учащихся из Саратова встретили руководители Куйбышевского филиала Федеральной пассажирской компании, департамента туризма Самарской области, а также представители образовательных, туристических учреждений Самарской и Саратовской областей.В ходе городской экскурсии школьники посетили знаменитый бункер Сталина, а затем познакомились с самыми интересными экспонатами, представленными в самарских музеях Авиации и космонавтики, Центрального банка, а также музее футбола и др. Научно-образовательную программу сменила культурно-развлекательная: после экскурсии саратовские школьники посмотрели спектакль в театре «Самарская площадь» и познакомились с историей создания литературных произведений А.Н. Толстого в его усадьбе.Кроме экскурсии для ребят была также подготовлена насыщенная программа в пути следования поезда, конкурсы и викторины. На память о познавательном путешествии каждому участнику подарили значок с символикой Самары.Следующий рейс в рамках проекта «Вагон знаний» из Саратова в Самару запланирован на 2 декабря.Проект «Вагон знаний» реализуется с 2016 года. За это время в проекте приняли участие уже более 6800 школьников, которые совершили 45 рейсов на дневных поездах формирования Куйбышевского филиала АО «ФПК».