В сочинской школе открыли класс для отличниц

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На такой эксперимент пошло руководство гимназии № 15 имени Белоусова. Выпускницы начальных школ сумели попасть в класс по итогам федеральных и краевых проверочных работ.Отличать класс от других будет не только присутствие одних девочек, но и набор предметов, который школьницы освоят. К примеру, девочки познакомятся с международным этикетом, также им будут преподавать второй иностранный язык — немецкий, а с 7 класса — китайский.- В этом классе мы будем воспитывать в девочках лидеров, успешных леди, несущих мир, надежду и любовь. Планируется, что в ходе обучения школьницы будут встречаться и общаться с успешными людьми, - заявила директор гимназии Лариса Пшеницына.Также она добавила, что у девочек будет отличительная форма - тёмно-синий сарафан и шейный платок бирюзового цвета.