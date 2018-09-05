В школу для способных детей «Летово» поступили ученики из более 60 регионов России, в том числе школьник из Самары
5 сентября 2018 16:10
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Больше всего ребят прибыло из Пермского края — 7% от всех учащихся из регионов. Второе место среди регионов поделили между собой Екатеринбург и Саратов (по 5% учеников). Третье место делят Казань, Санкт-Петербург и Уфа, на их долю приходится по 4% от всех детей из регионов. Всего 2018 году по результатам экзаменов в 7-9 классы школы были зачислены 243 детей. К 2022 году численность школьников, обучающихся в 7-11 классах, возрастет до 1000 человек.
Набор на следующий — 2019/20 — учебный год начнется 15 сентября 2018 года. Заявки на поступление ждут от учеников 6-8 классов со всей России на сайте letovo.ru. Дети из регионов проходят онлайн два из трех этапов вступительных экзаменов, что обеспечивает доступность школы для учеников со всей страны.
Около 80% поступивших в 2018 году получили гранты, полностью или частично покрывающие расходы на обучение, причем, около 30% из них получили полную компенсацию. Для того, чтобы дать всем детям равные возможности для получения качественного образования, идеолог и меценат «Летово» Вадим Мошкович создал стипендиальный фонд в размере 7 миллиардов рублей. Благодаря средствам фонда каждый поступивший ребенок будет учиться в «Летово», даже если его семья не может оплатить обучение.
«Мы взяли самое лучшее, что есть в современном образовании, и адаптировали это для России. Мы хотели сделать и сделали так, чтобы любой ребенок нашей огромной страны мог вне зависимости от финансового состояния его родителей и социального положения получить доступ к лучшему образованию мира.», — говорит Вадим Мошкович. — «Я буду считать, что мы достигли цели, которую перед собой поставили, когда наши выпускники скажут, что школа “Летово” помогла их успеху и счастью».
В школе придерживаются индивидуального подхода к обучению: ребята могут изучать предметы в разном темпе и на разных уровнях сложности, а после уроков выбрать дополнительные занятия в зависимости от своих целей и желаний. Образовательная модель спроектирована таким образом, чтобы выпускники смогли не только поступить в выбранные ими вузы, но и стать лидерами профессиональной, научной, культурной, общественной деятельности. Все преподаватели «Летово» имеют опыт работы в лучших российских школах, составляют методические пособия для учителей, разрабатывают и оценивают задания для российских олимпиад и ЕГЭ.
В «Летово» существует три режима посещения — дневная школа, недельный и полный пансион — в зависимости от пожеланий, возможностей и места постоянного проживания каждой семьи. Это единственная российская школа, которая входит в состав Международной ассоциации школ-пансионов (BSA).
В кампусе «Летово» есть вся необходимая инфраструктура для занятий спортом, творчеством, наукой. На его территории находятся учебные здания, жилые дома для школьников и педагогов, спортивные площадки, велосипедные дорожки и зоны для отдыха. Главное учебное здание вмещает в себя 40 учебных классов, театральный зал-трансформер на 1000 мест, ресурсный центр, научные лаборатории, медицинский центр, огромную библиотеку спортивные залы и 25-метровый бассейн. Рядом с кампусом — река, пруд и сосновый лес. Общая площадь «Летово» – более 60 га. В декабре 2016 года архитектурный проект школы получил премию Архсовета Москвы как лучший проект в области образования и здравоохранения, передает Пресс-служба «Летово».
Фото: соцсети
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