В школах России появятся две новые должности

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будет заниматься координацией работы других преподавателей, методическим сопровождением и разработкой "индивидуальных образовательных траекторий". Васильева отметила, что эту должность можно будет занять спустя не менее пяти лет работы в школе и после получения первой или высшей квалификационной категории.По словам министра,должен быть "наставником молодых педагогов" и помогать им влиться в профессию. Для этой должности потребуется десять лет стажа и высшая категория.— Нам нужно возвращать методические объединения внутри школ, восстанавливать связи между старшим поколением и поколением учителей, которые приходят сегодня на смену, — резюмировала министр, комментируя эту инициативу.