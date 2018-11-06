В самарском Политехе будет создан Центр развития современных компетенций детей

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По инициативе опорного университета и при поддержке министра образования и науки Самарской областинаш регион принял участие в отборе субъектов РФ на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». По результатам конкурса, объявленного в начале октября текущего года, Самарская область стала одним из 12 регионов-получателей субсидий на указанные цели.В связи с этим в рамках государственной программы Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2015-2021 годы в Политехе будет создано новое структурное подразделение – Центр развития современных компетенций детей. Его деятельность будет вестись на основе постоянного взаимодействия с профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования, организациями дополнительного образования детей и взрослых, индустриальными партнерами.Куратором проекта выступает Центр инженерного предпринимательства и инноватики опорного университета. Его директоротмечает, что многие современные школьники не представляют, что ждет их в университете и чем университет отличается от школы.– Наша задача – познакомить их с вузом, продемонстрировать научную и техническую базу Политеха, возможности для занятия инновационным творчеством, вовлечь в науку. Сейчас мы создаем образовательную площадку, где ученики школ Самарской области смогут попробовать свои силы в различных направлениях деятельности, пообщаться со студентами и преподавателями опорного университета и сделать более осознанный выбор в пользу той специальности, которой им хотелось бы обучаться в высшей школе, – говорит Мария Климанова.Среди основных целей деятельности нового подразделения – привлечение детей и молодежи к изучению и практическому освоению основ наукоемких отраслей и IT-специальностей, развитие региональной инновационной практико-ориентированной образовательной среды и площадки формирования кадров, обладающих необходимыми компетенциями для генерации, развития и реализации технологических инноваций, а также популяризация научно-технического творчества, развитие системы молодежного наставничества. Иными словами, Политех станет точкой притяжения талантливой и одаренной молодежи региона.Открытие центра запланировано на осень 2019 года. Ожидается, что в первый год работы здесь будут проходить обучение не менее 400 школьников, а в последующем их число возрастет до 800 человек. Стать учеником центра смогут школьники с 1 по 11 класс. Для них будут предусмотрены как краткосрочные, так и долгосрочные программы.В структуре Центра развития современных компетенций будут созданы четыре образовательных блока:«Детский университет» – направлен на развитие комплекса дополнительных общеразвивающих программ для детей, обучающихся по программам основанного общего образования. Подготовка будет включать направления, соответствующие профилю университета.«Малая академия», где будет реализовываться комплекс дополнительных программ для детей, обучающихся по программам среднего общего и среднего профессионального образования, а также для абитуриентов – с углубленным изучением предметов.«Урок «Технология», способствующий обновлению содержания и техник преподавания школьного предмета «Технология» в соответствии с ФГОС. В рамках этого направления занятия будут проводиться в сетевом формате с использованием инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов университета.«Педагог К-21» – комплекс дополнительных программ для школьников и студентов, формирующих изобретательское, креативное, критическое и продуктовое мышление, первичные навыки проектного управления, командной работы, основ программирования, работу с информационными ресурсами и другие современные компетенции и навыки.Преподавать школьникам смогут также магистранты и аспиранты Политеха.В центре развития современных компетенций запланированы следующие функциональные зоны:- лекторий;- лаборатория робототехники и цифровых технологий;- лаборатория нефтехимии и экологии;- мастерская дизайна и архитектуры;- лаборатория пищевых инноваций;- лаборатория «Урок технологии»;- коворкинг для творческих и технологических проектов;- медиа-библиотека с зоной отдыха;- шахматная зона.Примечательно, что дизайн-проект помещений разработали студентки архитектурно-строительной академии ПолитехаЦентр будет находиться по адресу: ул. Ново-Садовая, 14, 2 этаж, передает пресс-служба СамГТУ.Фото: пресс-служба СамГТУ