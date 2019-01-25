В самарских вузах отметили День российского студенчества

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25 января по всей России проходят праздничные мероприятия, приуроченные к Дню российского студенчества. В этом году Глава Самарыпосетила Самарский государственный политехнический университет, чтобы пообщаться со студентами и поздравить их с праздником. Также во встрече приняли участие ректор СамГТУ, митрополит Самарский и Тольяттинскийа также бывший Президент СамГТУ, Почетный гражданин города«Этот праздник пропитан молодостью и живой энергетикой, именно поэтому он всегда отмечается ярко, с большим количеством улыбок и позитивных эмоций, - сказала Елена Лапушкина. – Мне очень приятно, что политехнический университет возрождает и сохраняет очень важные традиции. Я уверена, что после объединения двух вузов – строительного и политехнического, новый вуз совершит большое количество прорывов в области образования и науки и не раз прославит Самару», - обратилась Глава города к студентам политеха.Во время диалога со студентами, Елене Лапушкиной и ректору СамГТУ Дмитрию Быкову задали несколько вопросов, в том числе – о дальнейшей судьбе стадиона «Заря».«Насколько нам известно, стадион хотят передать политеху, скажите, это правда?», - поинтересовались учащиеся вуза.«Действительно, работа по передаче стадиона из федеральной и муниципальной собственности университету сейчас активно ведется. Есть процедурные моменты, которые необходимо соблюсти, поэтому процесс займет некоторое время. Скорее всего, оформление документов завершится до 1 марта, - пояснил ректор университета. - Хочу отметить, что с городской администрацией достигнуты договоренности, в соответствии с которыми университет берет на себя разработку проекта реконструкции стадиона, и после завершения всех строительных работ объект будет открыт не только для студентов, но и для школьников».Также в ходе встречи студенты поинтересовались и планами администрации по благоустройству города.«У нас есть замечательный проект «Формирование комфортной городской среды», который подразумевает благоустройство общественных пространств и дворовых территорий, которые выбирают сами жители. В прошлом году мы уже обновили ряд территорий и не собираемся останавливаться на этом. Пользуясь случаем, хочу сказать, что я очень рассчитываю на ваши предложения по виду и функциональному наполнению общественных пространств», - сказала Елена Лапушкина, передает пресс-служба администрации Самары.